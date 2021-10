Carreta tomba no viaduto do Valparaiso (Porto Seco)

De acordo com os bombeiros, o motorista Edimar Salviano, de 46 anos, sofreu um corte na cabeça e várias escoriações pelo corpo

Na manhã desta segunda-feira (25), uma carreta tombou no viaduto do Valparaíso (Porto Seco) e o acidente impactou o trânsito na região.

De acordo com os bombeiros, o motorista Edimar Salviano, de 46 anos, sofreu um corte na cabeça e várias escoriações pelo corpo. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria consciente, orientado e estável.

O carreta estava carregada de batatas inglesas que se espalharam pela pista após o tombamento.

Foram tomadas as providencias preventivas para evitar incêndio no veículo, bem como a contenção do vazamento de óleo.

O local ficou aos cuidados da concessionária da BR 040.

Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF