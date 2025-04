Carreta tomba e interrompe trânsito na DF-001

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta ocorreu na tarde desta segunda-feira, 21 de abril de 2025, na DF-001, próximo ao balão de acesso à 26 de Setembro, sentido Brazlândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 16h05 para atender à ocorrência.

A carreta DAF/XF 105, de cor branca, tombou no acostamento enquanto transportava placas de MDF. O condutor, de 35 anos, foi atendido pelas equipes de socorro no local, mas recusou atendimento hospitalar. Não houve vítimas fatais no acidente.

As equipes do CBMDF realizaram controle de riscos, sinalização de trânsito e contenção do vazamento do tanque de combustível para garantir a segurança no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local para investigar as causas do acidente e realizar o devido procedimento.

Trânsito

O acidente interrompeu o tráfego na DF-001, e os motoristas devem estar atentos às condições de trânsito e seguir as orientações das autoridades de trânsito. A causa do acidente ainda não foi divulgada e está sob investigação.