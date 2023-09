Carreta tomba e esparrama óleo em pista em Taguatinga Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas às 13h42

No início da tarde deste sábado (9), uma carreta tombou na via e impactou o trânsito na alça de acesso ao viaduto do Pistão Sul para quem segue na DF-001, no sentido Riacho Fundo, em Taguatinga Sul. Devido o tombamento houve vazamento de óleo do motor e óleo diesel do tanque de combustível da carreta fazendo com que a pista ficasse escorregadia.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram uma carreta de seis eixos tombada na alça de acesso do viaduto. Parte da carga, composta por metalon, se desprendeu e caiu nas margens da via. Ainda conforme os bombeiros, o condutor que estava deambulando na cena foi avaliado e não necessitou de transporte ao Hospital.

O viaduto no sentido Taguatinga permanecia interditado até a desmobilização do CBMDF. O local ficou aos cuidados do DER e PMDF.