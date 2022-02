Carreta derrapa e vira em canteiro central na BR-020

Uma das vítimas foi lançada para fora da cabine da carreata com a força da capotagem

Uma carreta com reboque derrapou e capotou na descida do DVO, na BR-020, sentido Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência na noite de quarta-feira (9), com quatro viaturas e 17 militares.

A chuva era forte no momento do acidente. Ao chegar no local, a equipe de Socorro do 9º Grupamento de Bombeiro Militar (9ºGBM) de Planaltina, encontrou Ana Paula, de 40 anos de idade, fora do veículo, com escoriações pelo corpo. A vítima foi lançada para fora da cabine da carreata com a força da capotagem. No momento do atendimento, a mulher estava estável e consciente, porém desorientada e confusa, não respondendo a comandos verbais. Atendida, ela foi transportada para Hospital Regional de Planaltina (HRP).

O Condutor Luiz Anderval, de 57 anos de idade, foi avaliado pela equipe da Unidade de Resgate (UR) do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (22ºGBM) de Sobradinho, e relatava dores na região lombar e dorsal. O homem foi atendido e transportado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

A PRF foi acionada para o local. Uma faixa da via ficou obstruída durante o atendimento, garantido o fluxo normal do trânsito.