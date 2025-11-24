Carreta da Mamografia oferece mais de 500 exames gratuitos no DF a partir desta segunda (24)

A partir desta segunda-feira (24), o Distrito Federal recebe a Carreta de Mamografia da Fundação Laço Rosa, que vai realizar mais de 500 exames gratuitos ao longo da semana. A iniciativa, que conta com patrocínio master da Betano e apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), vai percorrer o Plano Piloto, Estrutural, Ceilândia e Sol Nascente até sábado (29), sempre das 10h às 17h. O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que tem na mamografia sua principal ferramenta de detecção inicial. Os agendamentos devem ser feitos pelo site www.mamografiasalva.com.br.

A carreta faz parte da campanha nacional O Laço que nos une é o autocuidado, que pretende ofertar 3 mil exames até dezembro, 1.900 deles já realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Brasília, serão mais de 500 mamografias gratuitas, além de ações de acolhimento e conscientização sobre prevenção.

Acesso ainda desigual

A presidente da Fundação Laço Rosa, Marcelle Medeiros, reforça que a ação é uma resposta direta à desigualdade no acesso ao exame. “Na prática, sabemos que o acesso à mamografia ainda é desigual. Nos últimos 15 anos, a Laço Rosa se dedica a diminuir as barreiras ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Quando a iniciativa privada financia um projeto corajoso de doar 3 mil exames, isso tem impacto real. Em Brasília, a cooperação com o GDF torna nosso propósito ainda mais potente”, afirma.

Para participar, é necessário ser usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e atender aos critérios abaixo, mulheres a partir de 40 anos, que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses; mulheres abaixo de 40 anos, desde que apresentem pedido médico ou indicação clínica. O cadastro no site não garante a vaga: a seleção considera idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de inscrição. As contempladas serão contactadas via WhatsApp pela equipe da fundação.

Atendimento humanizado

Logo nas primeiras horas da ação, ainda antes da abertura oficial, mulheres de várias regiões do DF chegaram para garantir atendimento. Maria das Graças, 63 anos, moradora de São Sebastião, foi uma das primeiras.

“Adorei o atendimento, fui bem recebida e acolhida por todos os profissionais. Fazia mais de um ano que não realizava mamografia, e foi ótimo poder fazer esse exame gratuitamente”, disse. Ela chegou às 9h e concluiu o exame às 14h20.

A mamografia é capaz de identificar o câncer ainda em estágios iniciais, aumentando em até 95% as chances de cura. A Betano, patrocinadora master da iniciativa, destaca o compromisso social da empresa. “Queremos usar a força da nossa marca para conscientizar a população sobre temas importantes. Ao lado da Laço Rosa e do apoio dos governos locais, levamos informação e acesso ao diagnóstico a todos os cantos do Brasil”, afirmou Fernanda Brunsizian, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da empresa.

Rotas da unidade móvel