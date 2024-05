Carreta com 20 toneladas de açúcar e óleo de soja é retida sem documentação fiscal

Auditores da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec) apreenderam, entre sexta-feira (10) e domingo (12), R$ 350 mil em mercadorias irregulares. Foi retida uma carreta com 20 toneladas de açúcar e óleo de soja sem documentação fiscal. Também houve a apreensão de produtos eletrônicos, vestuário, material de construção, vinhos e suplementos alimentares. No aeroporto, os auditores flagraram medicamentos.

Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais irregulares. Entre os documentos encontrados estão erros de registro das notas e falsas informações, que seriam usadas por vendedores e compradores para sonegar impostos.

“A fiscalização tributária do DF combate a sonegação fiscal, proporcionando uma sensação de risco àqueles que insistem em deixar de cumprir suas obrigações fiscais junto à Receita do DF. Tal atitude contribui positivamente para a manutenção de um ambiente de negócio concorrencial saudável, pois impede a concorrência desleal com aqueles que cumprem regularmente suas obrigações fiscais para com o DF”, reforça o coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho.

As operações foram conduzidas pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT). Os impostos recolhidos são utilizados pelo estado como receitas tributárias aplicadas no desenvolvimento de políticas públicas (obras, educação, saúde, segurança, mobilidade, programas sociais, etc.) e a atuação sistemática do Fisco tem por objetivo recuperar recursos que deixariam de entrar nos cofres públicos do DF.

*Com informações da Agência Brasília