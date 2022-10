Carreata de Ibaneis percorre o Sol Nascente, Ceilândia e Taguatinga antes das eleições

O último dia de campanha antes do primeiro turno para o candidato Ibaneis Rocha (MDB) foi marcado por uma grande carreata no Sol Nascente

A bordo de um trio elétrico, candidato falou de projetos para as regiões no último ato antes do final do primeiro turno.

O último dia de campanha antes do primeiro turno para o candidato Ibaneis Rocha (MDB) foi marcado por uma grande carreata no Sol Nascente, Ceilândia e Taguatinga neste sábado (1).

Apoiadores do 15 mostraram a força da coligação e a população retribuiu com carinho em todo o percurso, acenando para o candidato e sua equipe.

“Nós temos desenvolvido um trabalho nessa região e temos que valorizá-la que tem algumas das maiores populações e talvez os comércios mais fortes do DF. Vamos continuar trabalhando nessas cidades, concluir a reforma da Hélio Prates, do Túnel e vamos reformar o Taguacenter”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

A região escolhida para o último evento é simbólica porque tem se desenvolvido na gestão Ibaneis. A construção do Túnel de Taguatinga e a reforma da Avenida Hélio Prates, bem como a construção de UPA e a ampliação de hospitais, em Ceilândia, e as obras de infraestrutura no Sol Nascente marcam o trabalho do emedebista.