Capotamento na DF 250 termina com cinco pessoas transportadas ao hospital

Um capotamento de veículo na DF 250, neste sábado (18), resultou em cinco pessoas transportadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro na cena.

O acidente aconteceu na DF 250 altura do Km 6, região Paranoá–DF.

O carro estava capotado e parado no acostamento com as rodas para cima. Cinco passageiros foram atendidos. O primeiro, de 25 anos, queixava-se de dores nas costa e no tórax, foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá.

O segundo, de 38 anos, estava com edema na cabeça, foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá. O terceiro, de 28 anos, queixa-se de dor na clavícula do lado direito, foi atendido no protocolo de trauma e transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS);

O condutor do veículo e quarta vítima, de 24 anos, estava com escoriações pelo corpo, foi transportado pelo SAMU, consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá;

A última vítima estava consciente e orientada, foi transportada pelo SAMU, para o Hospital Regional do Paranoá.

O local ficou aos cuidados do DETRAN-DF.