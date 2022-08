Capotamento de veículo resulta em quatro feridos em Brazlândia

O carro, um Fiat Pálio capotou e conseguiu se estabilizar sobre às quatro rodas. Foram atendidas cinco vítimas no local. O condutor e quatro passageiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, neste sábado (06) um capotamento de veículo que resultou em quatro feridos encaminhados ao hospital. Tudo aconteceu na DF 445, em estrada de chão, próximo aos pinheirais em Brazlândia-DF.

O carro, um Fiat Pálio capotou e conseguiu se estabilizar sobre às quatro rodas. Foram atendidas cinco vítimas no local. O condutor e quatro passageiros:

1- O condutor do veículo não sofreu nenhuma lesão aparente e recusou o transporte ao hospital.

2- Uma passageira, identificada como S.S.S, de 10 anos, estava deitada fora do veículo quando os bombeiros chegaram, alegando dor no membro superior direito e apresentando escoriações na face e corte na orelha direita. Ela foi estabilizada e transportada ao Hospital Regional de Brazlândia;

3- Um homem identificado como J.A.S, encontrado fora do veículo, consciente e orientado, alegando dores na região lombar e abdominal, foi estabilizado e transportado ao Hospital Regional de Brazlândia;

4- Outro passageiro identificado como G.M.S, estava no banco traseiro do veículo, com dor na região da cervical e membro superior direito, foi imobilizado, extraído do veículo e transportado ao Hospital Regional de Brazlândia, consciente e orientado e;

5- A última passageira, identificada como I.M.J, que também se encontrava dentro do veículo, alegando dor na lombar e membro superior direito, foi imobilizada, extraída e transportada, consciente e orientada ao Hospital Regional de Brazlândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o CBMDF, foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos de desencarceramento para abertura das portas do veículo, criando assim o acesso dos socorristas e uma via de extração para as duas vítimas encontradas em seu interior.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).