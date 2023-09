Capotamento de carro deixa três feridos na BR-070

Quando a equipe de socorro do CBMDF, havia quatro pessoas no automóvel, sendo que somente três precisaram de transporte para o hospital

Um carro, do modelo GM Celta, de cor preta, capotou na BR-070, próximo ao Atacadão Dia a Dia, sentido Águas Lindas, na manhã deste domingo (3). Quando a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia quatro pessoas no automóvel, sendo que somente três precisaram de transporte para o hospital

De acordo com o CBMDF, o motorista do veículo, não apresentava lesões visíveis e não precisou de atendimento médico, já os outros três passageiros, apresentavam algumas escoriações sendo encaminhados para o Hospital Regional de Taguatinga

Não houve impacto ao trânsito durante o atendimento à emergência, a PRF ficou responsável pelo local.