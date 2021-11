Capotamento de carro deixa feridos e uma vítima fatal

O acidente ocorreu próximo a UPA do Núcleo Bandeirante, na madrugada desta segunda, 29. O condutor do veículo faleceu no local

Por Juliana Pimentel

Na madrugada desta segunda-feira, 29, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu um capotamento de carro na EPNB, próximo a UPA do Núcleo Bandeirante. O acidente deixou duas pessoas deridas e um óbito no local.

O motorista do veículo, Renan Yon, 31, estava acompanhado de mais duas pessoas. Renan precisou ser retirado das ferragens do veículo. Ainda no local, entrou em parada cardiorrespiratória e as equipes do CBMDF iniciaram as manobras de reanimação pulmonar. Após cinquenta minutos de tentativa, o condutor do carro não resistiu e o óbito foi constatado pelo médico do CBMDF no local.

As passageiras, uma mulher de aproximadamente 25 anos e uma adolescente de 17, foram encaminhadas ao Hospital de Base. A mulher também ficou presa nas ferragens do carro e apresentava um corte profundo no queixo, desorientada, mas estável. A adolescente, que estava no banco traseiro, reclamava de dores nas costasm barriga e tinha um edema na face. Estava consciente, desorientada e estável.

Após a desmobilização do CBMDF, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil foi acionada.





