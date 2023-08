Candidatos ao Morar Bem devem manter dados atualizados

Procedimento pode ser realizado de forma online ou presencial

Quem tem interesse em se candidatar para o programa habitacional Morar bem, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), deve estar atento à sua atualização cadastral. Isso porque para se candidatar a uma moradia, é necessário que as informações do participante estejam em dia.

O que acontece é que, para que a Codhab possa indicar um empreendimento, os dados de renda, por exemplo, devem estar conforme a atual situação do candidato. Como adianta Marcelo Fagundes, diretor-presidente da Codhab, serão muitos os lançamentos e entregas para os próximos anos, e somente aquele que estiver com documentação em dia e com o cadastro atualizado poderá realizar o sonho da casa própria.

Segundo Marcelo, este procedimento pode ser realizado de forma online ou presencial. Para aqueles que precisam atualizar seus dependentes ou renda, será preciso levar os documentos até um posto de atendimento, mediante agendamento prévio, pelo aplicativo Codhab Cidadão. Há exceções, somente, se for o posto Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto, que funciona por demanda espontânea.

“Atualizar o cadastro significa manter-se em condições de ser contemplado ao recebimento de habitação pelo programa habitacional do DF”, explica o diretor. “Por isso pedimos que todos acompanhem sua situação pelo aplicativo e se adiantem fornecendo informações atualizadas para a Codhab”, acrescentou Marcelo. Dados de contato (telefone, endereço e e-mail), por se tratarem de informações mais simples, podem ser atualizados pelo aplicativo Codhab Cidadão, disponível para os sistemas Android e iOS.

Atualmente, a companhia está ofertando moradias em diversas regiões do DF. Há oportunidades no Itapoã, Sol Nascente, Samambaia, Recanto das Emas e São Sebastião, por exemplo. A Codhab ainda trabalha no lançamento de dois empreendimentos até o final do ano: QNR 06, em Ceilândia, e o denominado 100 Ímpares, em Samambaia, para novembro ou dezembro.

Fique atento

Recomenda-se que o candidato acompanhe o cadastro regularmente pelo site ou aplicativo. Isso, segundo a companhia, é importante para que não se perca nenhuma notificação, haja vista que convocações, indicações ou manifestações de interesse são informadas por esses meios.

Em caso de aceite nas indicações e manifestações de interesse para empreendimentos, a Codhab repassa os dados às construtoras – que, por sua vez, dão continuidade no trâmite necessário para a formalização de contrato.