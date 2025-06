Campus Party Brasília dá a largada com foco em inovação e inteligência artificial

A edição 2025 da Campus Party Brasília foi oficialmente aberta nesta quarta-feira (18), com uma cerimônia no palco principal montado, pela primeira vez, no gramado do Estádio Mané Garrincha. A iniciativa marca uma nova fase do evento, reforçando o compromisso da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) com o fortalecimento do ecossistema de inovação local e o estímulo à participação de adolescentes e jovens nas áreas de tecnologia e ciência.

Reconhecido como um dos maiores encontros globais de tecnologia, inovação e empreendedorismo, o evento conta com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e da FAPDF. A programação reúne participantes do Brasil e de outros países em atividades práticas, imersivas e colaborativas voltadas para a construção de soluções para o futuro.

Durante a abertura, o diretor-presidente da FAPDF, Leonardo Reisman, destacou a importância do evento como espaço para novos caminhos profissionais: “Ser empreendedor é um sonho, mas por que não também ser pesquisador? A FAPDF financia grande parte da pesquisa do DF, e queremos que vocês mergulhem conosco nesses desafios para contar novas histórias”.

A cerimônia também marcou o lançamento de desafios de inovação em parceria com órgãos do governo, como a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). Os participantes terão a oportunidade de desenvolver soluções reais para problemas sociais por meio de hackathons, oficinas e outras dinâmicas interativas.

O diretor-geral da Campus Party, Tonico Novaes, celebrou a diversidade de participantes — vindos da Argentina, Colômbia, Cuba, Estados Unidos e várias regiões do Brasil — e reforçou o convite para que todos explorem os espaços e atividades do evento: “Estamos muito felizes, muito empolgados com tudo o que vai acontecer por aqui”.

Reisman também projetou o futuro da iniciativa: “Espero contar muitas histórias com vocês, campuseiros, que vão participar desse processo. A Campus Party Brasil não sai mais de Brasília”.

Confira a programação

Palco principal – Área Open (exposições e experiências)

🗓 Quinta (19) a sábado, das 10h30 às 20h | Domingo (22), das 10h30 às 16h

📍 Entrada gratuita

Agendas institucionais e visitas guiadas

🗓 Quinta (19) a sábado, das 10h às 20h | Necessário agendamento prévio

Palestrantes confirmados

Gabriele Mazzini (arquiteto do AI Act da União Europeia, MIT)

Camila Farani (investidora e presidente da G2 Capital)

Marcelo Tas (comunicador e educador)

Gustavo Guanabara (criador do canal Curso em Vídeo)

Competições e experiências

Robocore Experience – RCX (combate de robôs)

Arena de drones

Espaços de eSports, metaverso e impressão 3D

Campus Kids (oficinas para jovens e crianças)

Hackathons, desafios de inovação e oficinas tecnológicas

Ingressos para as áreas exclusivas podem ser adquiridos online. A entrada na Área Open é gratuita.

Com informações da FAPDF