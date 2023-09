Campeonato brasileiro militar e concurso de salto movimentam o hipismo em Brasília

As disputas entre equipes e a primeira qualificativa individual serão disputadas na pista de areia, pela manhã

Nesta semana tem diversão garantida no hipismo de Brasília. Quinta-feira (14), começam as provas do Campeonato Brasileiro de Salto Militar (CBS), que vai até o dia 17, no Regimento de Cavalaria de Guarda, no Setor Militar Urbano. A partir do dia 15 até o dia 17, mais um motivo para acompanhar a programação da Federação Hípica de Brasília: ela realizará o Concurso de Salto Interestadual (CSIe), a Copa Dragão, que é a 8ª etapa do ranking da FHBr.

As provas do campeonato brasileiro militar começam na quinta, já com cronômetro. As disputas entre equipes e a primeira qualificativa individual serão disputadas na pista de areia, pela manhã. No período da tarde, os cavaleiros vão para a pista de grama para as provas 3 e 4.

Na sexta-feira (15), os participantes do campeonato brasileiro voltam à pista de areia pela manhã, para as provas 5 e 6. Serão dois percursos idênticos, com disputas entre equipes e ainda a segunda qualificativa individual. À tarde, a competição seguirá na pista de grama para as provas 7 e 8.

Sexta-feira também é dia do início do Concurso de Salto Interestadual (CSIE), a 8ª etapa do ranking da Federação Hípica de Brasília, a partir das 8h30, na pista de grama, em provas com cavalos novos (de 5 a 8 anos), sem cronômetro.

As competições seguirão até domingo (17). A Confederação Brasileira de Hipismo irá distribuir premiação em dinheiro aos vencedores do Campeonato Brasileiro de Salto Militar. Já o concurso de salto da 8ª etapa do ranking da FHBr terá premiação oferecida pela própria federação de Brasília.

SERVIÇO:

Campeonato Brasileiro de Salto Militar e CSIe XII Copa Dragão

Data: 14/9 até 17/9

Local: 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Setor Militar Urbano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: a partir de 8h30