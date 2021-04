Campanha Uma Caixa de Amor leva carinho e celebra o aniversário de Brasília com solidariedade

AMABRASILIA e Setur-DF fizeram as primeiras entregas de cestas de alimentos, produtos de limpeza, brinquedos, agasalhos a famílias carentes atendidas por uma associação em Ceilândia

Lançada pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMABRASÍLIA), com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF), a campanha Uma Caixa de Amor fez a alegria de muitas pessoas em Ceilândia nesta segunda-feira (19/4), durante as entregas dedezenas de doações arrecadadas pela mobilização em homenagem ao 61º Aniversário de Brasília. A proposta é convidar a população a presentear a capital com um gesto de solidariedade e carinho.

As primeiras famílias que receberam as caixas com produtos de alimentação, limpeza, cobertores e agasalhos são da Associação Casa de Apoio a Comunidade de Ceilândia (Acac). A instituição existe há 40 anos e atende 562 famílias em estado de vulnerabilidade.

“Neste ano, para celebrarmos o aniversário de Brasília, nós decidimos fazer uma comemoração diferente: apoiar e viabilizar o projeto da AMABRASILIA. A partir de hoje, nós começamos a entregar uma série de caixas de amor, com todos os itens para as famílias, roupas e alimentos para as crianças, mães e pais. Famílias batalhadoras, que precisam de acolhimento e cuidado para passar esse momento tão difícil e olhar pra frente com perspectiva de futuro. Nosso governo trabalha pela nossa população dia e noite, e nada melhor que, na semana do aniversário de Brasília, realizar esse gesto de carinho”, afirmou.

“Repartir faz parte do conceito de ser cidadão. E o que estamos propondo é unir forças para atender essaspessoas que tanto precisam de nossa ajuda. É oferecer o que temos em casa, nas nossas despensas, armários e compartilhar. O momento é agora”, afirmou Cosete Ramos, presidente da AMABRASILIA.

Desde o lançamento da campanha, em 1º de abril, a Setur-DF, por meio das vans do Turismo em Ação, vem recolhendo as Caixas de Amor na casa das pessoas que engajaram na iniciativa.

Presente na entrega, Maria Benedita, 65 anos, foi uma das pessoas que receberam as doações por meio da Acac. Mãe de três filhos e cinco netos, ela recebeu das mãos de Vanessa Mendonça e Cosete Ramos os donativos arrecadados pela Campanha Uma Caixa de Amor. “Essa cesta será a salvação para mim e minha família, pois vai ajudar muito”, agradeceu ela.

A manicure Euzeny Correa, 32 anos, também agradeceu as doações que recebeu. Desempregada e mãe de seis filhos, ela mora de aluguel no Setor Habitacional Sol Nascente. “Quero agradecer à secretária Vanessa, a Cosete e a Tia Joana, da Acac, porque tem dias que não tenho nada para comer em casa. Então, essa caixa tem muito amor e será muito bem-vinda”, revelou Euzeny.

Como ajudar

A Campanha Uma Caixa de Amor vai até o próximo dia 30. Para ajudar, basta colocar as doações dentro de uma caixa, com pacote de arroz, feijão, barras de sabão e produtos de limpeza. Também inclua pijama, casaco quente, moletom e o que mais desejar. Depois é só ligar para a AMABRASÍLIA (999813-4667, 99963-7175, 99905-9191). Com a colaboração e parceria da Setur-DF, a aliança buscará a doação.