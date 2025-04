Campanha pela segurança dos pacientes da rede pública impulsiona cultura de prevenção

O Mês Nacional da Segurança do Paciente foi celebrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) com uma programação voltada à disseminação de práticas que tornam o ambiente hospitalar mais seguro e humanizado.

A campanha Abril pela Segurança do Paciente busca fortalecer a cultura de vigilância assistencial entre os colaboradores, destacando a importância das barreiras de segurança e incentivando a notificação de eventos adversos. Desde a publicação da RDC nº 36 pela Anvisa, em 1º de abril de 2013, o mês de abril tornou-se referência nacional no tema, reforçando o compromisso institucional com a melhoria contínua dos processos assistenciais.

“A campanha Abril pela Segurança do Paciente é uma iniciativa transformadora que não apenas conscientiza os profissionais sobre a importância das barreiras de segurança, mas também cria um ambiente de apoio e diálogo para aqueles que vivem momentos difíceis. É a união do conhecimento técnico com a empatia que torna nossos serviços mais seguros e humanizados”, afirma a chefe da Segurança do Paciente, Samara Leal.

As atividades tiveram início na segunda-feira (14), no auditório do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do IgesDF. Os participantes assistiram às palestras “Cultura Justa nos Serviços de Saúde”, ministrada pela médica Maria de Lourdes Worisch, e “Acolhimento à Segunda Vítima”, conduzida por Eny Fernanda Santos, chefe do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente das UPAs.

Maria de Lourdes destacou a importância de identificar os fatores que contribuem para eventos adversos e de implementar estratégias que promovam a justiça e a transformação da prática assistencial, sem caráter punitivo. Já Eny enfatizou o reconhecimento e o apoio aos profissionais que sofrem impactos emocionais após incidentes graves, promovendo um ambiente mais acolhedor nas unidades de saúde.

Na terça (15) e nesta quarta (16), a campanha seguiu de forma simultânea nas unidades administradas pelo IgesDF, com dinâmicas e ações interativas promovidas pelas equipes das áreas assistenciais. As atividades ampliaram a disseminação de boas práticas e incentivaram os profissionais a refletir sobre sua aplicação no dia a dia.

As dinâmicas envolveram enigmas, simulações de situações reais e jogos cooperativos, estimulando o trabalho em equipe, o pensamento crítico e a empatia. A proposta é fazer com que os colaboradores se sintam protagonistas na construção de um ambiente mais seguro e acolhedor para todos.

A ação foi organizada pelos núcleos de qualidade e segurança do paciente do HBDF, do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e das unidades de pronto atendimento (UPAs), com a participação ativa de diversos setores da instituição.

“A integração de dinâmicas, jogos e interações durante a campanha não só engaja os colaboradores, mas também promove uma aproximação fundamental entre as áreas assistenciais e de qualidade. Esse encontro de saberes é essencial para que as melhorias sejam absorvidas e aplicadas na prática”, reforçou Samara.

Ela também destacou que a transmissão ao vivo alcançou cerca de 200 colaboradores, fortalecendo os pilares da campanha: notificação de eventos adversos, cultura justa e acolhimento às equipes como segunda vítima.

O presidente do IgesDF, Cleber Monteiro, ressaltou o papel estratégico da segurança do paciente na identidade institucional: “Investir na segurança do paciente é investir na qualidade da assistência oferecida. Por meio de campanhas como esta, conseguimos ampliar o conhecimento, incentivar a comunicação eficaz entre as equipes e, sobretudo, criar um ambiente onde cada profissional se sinta apoiado e valorizado”.

O presidente também enfatizou que a constante evolução dos processos internos e a adesão dos colaboradores às barreiras de segurança são fundamentais para o aperfeiçoamento do atendimento e a prevenção de incidentes.

Ao longo do mês, o instituto seguirá promovendo ações dinâmicas e educativas, com o objetivo de fortalecer a cultura de segurança e garantir um ambiente assistencial cada vez mais eficiente, acolhedor e humano.

*Com informações da Agência Brasília