Campanha Natal Solidário começa na quinta-feira (7)

O objetivo da campanha Natal Solidário do Serviço de Limpeza Urbana é utilizar espaços e serviços da instituição e de parceiros para promover a arrecadação de brinquedos

Para estimular a solidariedade na população, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF) dará início ao Natal Solidário, uma campanha de arrecadação de brinquedos para serem doados em comunidades em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal. Os brinquedos recolhidos serão embrulhados e entregues, preferencialmente, a instituições sociais da região da Estrutural, onde fica o antigo Lixão da Estrutural.

O objetivo da campanha Natal Solidário do Serviço de Limpeza Urbana é utilizar espaços e serviços da instituição e de parceiros para promover a arrecadação de brinquedos (novos ou em bom estado) para crianças em situação de vulnerabilidade social neste fim de ano.

A abertura oficial da campanha ocorrerá na próxima quinta-feira (7), quando o Coral dos Garis entoará cantigas natalinas enquanto os caminhões de coleta serão enfeitados com a arte da campanha e iluminados com a temática natalina. O objetivo é que eles sejam utilizados como recurso visual para a divulgação.

“Organizamos esse coral e os caminhões de coleta iluminados como forma de valorizar os nossos profissionais da limpeza urbana, que cuidam com tanto carinho das nossas cidades, e também de sensibilizar as pessoas para um gesto de solidariedade neste Natal”, declarou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Pelo segundo ano consecutivo, o SLU tem o apoio da Associação de Moradores e Comerciantes do Setor Noroeste (AmoNoroeste) que disponibilizou diversos pontos de doação de brinquedos na região.

Os interessados também podem doar no Museu da Limpeza Urbana, localizado no Venâncio Shopping, ou entrar em contato com a equipe de mobilização do SLU pelo telefone (61) 99373-9024. As empresas Sustentare Saneamento, Suma Brasil e Valor Ambiental também participam da campanha e são pontos de doação.

Saiba os endereços dos pontos de doação em www.slu.df.gov.br/natalsolidario.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília