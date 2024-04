Campanha mensal de castração gratuita do GDF beneficiará 2 mil pets

A abertura de 2 mil vagas para castração gratuita de cães e gatos foi anunciada pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema-DF), por meio da Subsecretaria de Proteção Animal (Supan).

Sempre na última quarta e quinta-feira de cada mês, são disponibilizadas novas vagas, por meio do site Agenda-DF.

A iniciativa, que busca controlar a população de animais e promover a saúde pública, abrirá os agendamentos online nos dias 24 e 25 de abril. No dia 24, às 9h, os agendamentos estarão disponíveis para gatos e, às 14h, para gatas. No dia 25, às 9h, será a vez dos cachorros e, às 14h, das cadelas.

As cirurgias serão realizadas entre os dias 2 e 28 de maio. Esta é uma oportunidade excepcional para os proprietários de animais do Distrito Federal garantirem o bem-estar de seus pets, ao mesmo tempo em que contribuem para a saúde pública e o meio ambiente. O secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, destacou a importância desta iniciativa. “Este programa de castração gratuita é essencial não apenas para o controle populacional, mas também para a prevenção de doenças em animais e humanos. É uma iniciativa que reflete o compromisso do Governo do Distrito Federal, no que diz respeito à sustentabilidade e ao bem-estar dos animais”, frisou o secretário.

A subsecretária de Proteção Animal do DF, Edilene Cerqueira, comentou sobre o processo de agendamento. “Organizamos o sistema de agendamento online para ser o mais acessível possível, tendo em vista a alta procura pelo serviço. A participação da comunidade é crucial. Ao castrar seus pets, os moradores contribuem para a redução do número de animais abandonados e para uma cidade mais saudável”, destacou.

Arte: Ascom/Sema-DF

Processo de Agendamento Online

Para garantir uma vaga, os donos dos pets devem seguir os passos abaixo:

1 – Registrar-se no sistema Participa-DF: Primeiro, acesse este link para criar uma conta, se ainda não possuir

2 – Acessar o site de agendamento: Entre no site www.agenda.df.gov.br e clique no ícone da SEMA

3 – Escolher uma clínica conveniada: O site lista várias clínicas onde os procedimentos podem ser realizados. Escolha a que melhor atende às suas necessidades

4 – Selecionar data e hora: no calendário do site, selecione o mês de maio, escolha uma data e depois um horário disponíveis.

Confirmar o agendamento: Após ler todas as orientações, clique em ‘Agendar’

5 – Verificar e concluir: Revise todas as informações, siga as orientações restantes, baixe o comprovante de agendamento e prepare-se para o dia do procedimento

Datas importantes de liberação para agendamento

– 24/04, 9h: Vagas para gatos

– 24/04, 14h: Vagas para gatas

– 25/04, 9h: Vagas para cachorros

– 25/04, 14h: Vagas para cadelas

Apenas os dois primeiros agendamentos por CPF serão aceitos. Agendamentos adicionais serão cancelados para assegurar a distribuição equitativa das vagas.

Documentação Necessária

No dia da castração, é obrigatório levar documento de identidade com foto, comprovante de residência no DF e o comprovante de agendamento.

*Com informações da Agência Brasília