Campanha de vacinação antirrábica nas áreas rurais começa nesta quinta (1º)

Extensionistas da Emater-DF já estão mobilizados com a Secretaria de Saúde para imunização de cães e gatos; ação ocorre até 30 de setembro

A campanha de vacinação antirrábica nas áreas rurais do Distrito Federal começa nesta quinta-feira (1º). Realizada pela Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival) da Secretaria de Saúde (SES), a ação é feita em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), cuja capilaridade no atendimento à família rural é fundamental para os resultados positivos da campanha. Cada escritório local da empresa, juntamente com a Dival, está definindo a vacinação na região e a forma, se volante (indo até os produtores) ou em posto fixo.

De acordo com o gerente de Desenvolvimento Agropecuário da Emater, Alessandro Rangel, o corpo técnico da empresa já está mobilizado para a campanha. “Nossos extensionistas conhecem os produtores atendidos e sabem onde estão as famílias com mais animais, por exemplo”, diz. Segundo Rangel, alguns agricultores possuem mais de dez cachorros ou gatos, o que torna inviável a ida ao escritório local. “Em alguns casos, a vacinação será feita em domicílio”, explica.

Rangel acrescenta que a campanha, neste ano, terá três meses de duração. “Técnicos da Dival avaliaram que o resultado da imunização é mais satisfatório quando ampliamos o prazo”, ressalta. Além do tempo maior, cada região terá um Dia D para mobilização e conscientização dos produtores sobre a importância de manter os animais domésticos vacinados.

Já o diretor de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de Saúde, Laurício Monteiro Cruz, destaca a importância da parceria de mais de três décadas com a Emater: “A empresa coloca à disposição toda a sua estrutura e logística, o que facilita bastante o nosso trabalho”. A vacina é aplicada por agentes de vigilância ambiental, veterinários e estudantes de universidades. “Todos os animais domésticos acima de três meses podem ser imunizados, inclusive gatas e cadelas que estejam prenhas ou amamentando seus filhotes. Não há nenhuma restrição nesses casos”, esclarece.

Para mais informações sobre a vacinação em área rural, é necessário procurar o escritório da Emater mais próximo da propriedade. Confira aqui.

A doença

A raiva é uma zoonose transmitida por vírus e que pode contaminar o ser humano por meio de mordida, arranhada ou lambedura de animal contaminado. A doença atinge o sistema neurológico, provocando uma intensa dor de cabeça, levando o paciente à morte em praticamente 100% dos casos. O site da Secretaria de Saúde possui informações sobre a importância da vacinação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Campanha de vacinação antirrábica nas áreas rurais do DF

→ Data: De 1º de junho (quinta-feira) até 30 de setembro

→ Para mais informações, procure o escritório local da Emater-DF mais próximo de sua propriedade.

Com informações da Agência Brasília