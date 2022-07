Campanha da vacinação antirrábica imunizou 36 mil pets no DF

Muitos tutores já garantiram a dose anual contra a raiva. As irmãs Letícia e Carolina Braga levaram as cachorrinhas Cookie e Cake

Pelo menos 36.647 cães e gatos já foram imunizados em um período de quatro dias pela campanha de vacinação antirrábica no DF. Feita pela Secretaria de Saúde (SES-DF), a iniciativa conta com 14 pontos fixos em diversas áreas do DF, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Confira aqui.

Muitos tutores já garantiram a dose anual contra a raiva. As irmãs Letícia e Carolina Braga levaram as cachorrinhas Cookie e Cake, de 8 e 6 anos, respectivamente. “Nós sempre acompanhamos o calendário de vacinação e soubemos aqui no petshop que teria essa campanha, então aproveitamos”, afirmou Letícia.

Miguel e o pai, Alexandre Campelo, aproveitaram o dia de folga para vacinar Daia, uma rottweiler de 1 ano e 4 meses. Para garantir a segurança da equipe de saúde, a cadela estava de focinheira, mas pareceu não se incomodar com a picada da agulha. “Todo o esquema vacinal dela está em dia”, garantiu Miguel.

As irmãs Letícia e Carolina Braga levaram as cachorrinhas para garantir a dose anual da vacina

“Orientamos o uso de guia e coleira para todos os cães. Os de grande porte também devem estar com focinheira. Já os gatos precisam chegar aos locais de vacinação em caixas de transporte”, alertou o diretor-substituto da Vigilância Ambiental, o médico veterinário Laurício Monteiro da Cruz.

*Com informações da Agência Brasília