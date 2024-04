Caminhão desgovernado invade casa em acidente de trânsito

Por Lucas Dias

Nesta sexta-feira (5), um acidente de trânsito terminou com um caminhão colidindo em uma casa. O fato ocorreu no Setor Habitacional Arniqueiras, conjunfo F, Águas Claras-DF, e o O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento às 11h12.

De acordo com a equipe de bombeiros, um caminhão que rebocava uma Máquina Rolo Compactador colidiu com uma casa em obra após descer uma ladeira. O condutor do caminhão e o passageiro, foram encontrados caídos na rua. As duas vítimas foram atendidas e transportadas ao IHBB – Instituto Hospital de Base de Brasília conscientes e orientados.

A primeira vítima, de 29 anos, apresentava escoriações pelo corpo, já a segunda vítima, de 43 anos, apresentava suspeita de fratura de pelve. A casa em construção ficou parcialmente destruída. No lote havia outra casa e seus moradores não foram atingidos.