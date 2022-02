Caminhão derruba poste de energia às margens da rodovia BR-020

Devido à queda de fios de alta-tensão, a via ficou temporariamente interditada

Um caminhão Ford/cargo Munck de cor branca, perdeu o controle e bateu em um poste de energia na BR-020, na região do Núcleo Rural Fumal, em Planaltina. Com a força da colisão, o poste de energia caiu. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência, na manhã desta quinta-feira (24), com o empenho de quatro viaturas e 16 militares.

O veículo era conduzido por Douglas Daniel, 53 anos de idade. Após o acidente, o condutor foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e após avaliação detalhada, não teve ferimentos aparentes, e portanto, não houve necessidade de transporte ao hospital.

Devido à queda de fios de alta-tensão, a via ficou temporariamente interditada.