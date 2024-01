Caminhão colide contra Túnel de Taguatinga nesta sexta (12)

Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) o fluxo de carros não foi interrompido.

Um acidente com um caminhão em Taguatinga terminou em multa nesta sexta-feira (12). Um motorista colidiu seu caminhão contra a estrutura de entrada do Túnel de Taguatinga, no local que delimita a altura de veículos para passagem pela estrutura. Câmeras de segurança da via flagraram quando a batida aconteceu.

Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) o fluxo de carros não foi interrompido.

O condutou conseguiu parar o veículo antes que a estrutura do túnel fosse danificada. O Detran afirmou que com o feito, o motorista cometeu duas infrações de trânsito.

Agentes do Departamento deram ordem de parada quando o fato ocorreu. Ainda segundo o órgão, existem placas de sinalização que indicam a altura máxima para a entrada no túnel.

Das infrações cometidas, a primeira se refere a danificação da via, e a outro por transitar com dimensões maiores que os limites estabelecidos por lei e por sinalização. As penalidades correspondem em 12 pontos na carteira e R$ 488,70.