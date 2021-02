Caminhão colide contra poste na Ceilândia

De acordo com informações divulgadas pelos bombeiros, não houve vítimas no episódio

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na tarde desta quarta-feira (17), referente a uma colisão entre um caminhão pequeno e um postte, localizado na via do Hospital Regional de Ceilândia.

De acordo com informações divulgadas pelos bombeiros, o veículo transportava peixes. Além disso, não houve vítimas no episódio.