Caminhão colide com ônibus na BR-060

Na manhã desta sexta-feira (19), um caminhão carregado de tintas colidiu com um ônibus, na BR-060, próximo ao terminal rodoviário de Samambaia (DF).

Os bombeiros informaram que a carga do caminhão se rompeu com a colisão e causou vazamento na pista. A empresa responsável pelo veículo será responsável pela limpeza do material.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do DF, três pessoas foram transportadas ao hospital. Felizmente, nenhuma em estado grave.

Uma faixa precisou ser interditada, o que causou lentidão no trânsito. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF)