Caminhão atravessa canteiro central da Estrutural

O caminhão ficou danificado, não podendo sair do lugar. Por isso, todo o trânsito ficou interditado no sentido

Um caminhão perdeu o controle na manhã deste domingo (27) e atravessou o canteiro central da Estrutural, no trecho entre o viaduto Ayrton Senna e o viaduto da Cidade do Automóvel. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMDF) foi chamado.

O motorista, Oscar Coelho, de 60 anos, seguia em direção ao Plano Piloto transportando carga de aproximadamente 20 toneladas de papel higiênico quando perdeu o controle do veículo, fazendo com que o M. Benz cruzasse o canteiro central, arrastando o Guard Rail e parando atravessado na pista sentido Taguatinga.

O caminhão ficou danificado, não podendo sair do lugar. Por isso, todo o trânsito ficou interditado no sentido Taguatinga e Ceilândia. Houve derramamento de óleo combustível do veículo, porém foi controlado pelos militares. Ninguém ficou ferido e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) foi acionado.