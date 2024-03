Caminhada da Água reúne crianças e adultos no Parque da Cidade

Cerca de 1.200 pessoas participaram neste sábado (30), no Parque da Cidade, da Caminhada da Água 2024, promovida pela Caesb e pela Adasa em comemoração ao Dia Mundial da Água. Além da caminhada de 4 quilômetros, crianças e adultos participaram de uma série de atividades.

secretarias do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF) e de Esporte e Lazer (SEL-DF), Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Departamento de Trânsito (Detran-DF) e Administração do Plano Piloto.

O evento teve como objetivo conscientizar a população sobre a preservação e o uso responsável da água e promover uma reflexão sobre os hábitos de consumo deste bem tão precioso. A Caesb participou na tenda informativa com miniestação de tratamento de água, jogo de tabuleiro e distribuição de brindes aos participantes. A mascote da companhia, a Cristal, também esteve presente reforçando o papel de cada um no uso consciente da água.

Atividades

A caminhada contou também com apresentação teatral, aulas de zumba e fit dance, entre outras atividades de entretenimento. As mascotes Gotita, da Adasa, e Garizito, do SLU, uniram forças e, junto aos personagens do Caninópolis, animaram as dinâmicas com a criançada.

“O evento marca o compromisso da empresa com a educação ambiental da sociedade, tanto como forma de incentivar o consumo consciente desse bem tão escasso no mundo quanto como ferramenta de preservação de todo e qualquer bem natural, imprescindível para a qualidade de vida e saúde da população”, avaliou o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis.

Para o diretor-presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro, a socialização promovida por meio da Caminhada da Água propicia a ampliação da mensagem de conservação e responsabilidade com os recursos hídricos que a agência busca transmitir desde a primeira edição do evento, em 2010.

Aproveitamos o sentimento que o povo de Brasília tem pelo esporte para mobilizar um grande número de pessoas e solidificar a conscientização pelo uso racional da água. Queremos que o público reflita, troque informações e traga para si a responsabilidade individual no cuidado desse recurso vital. Acredito que essa interação pode gerar um impacto positivo e incentivar mudanças de hábitos cotidianos”, ressaltou Ribeiro.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, falou sobre a realização do evento. “É muito importante que o parque continue sendo palco da caminhada. Temos uma parceria de muitos anos com a Adasa e com a Caesb, mas precisamos continuar conscientizando as pessoas que frequentam esse local. É preciso lembrá-las que é preciso não só cuidar do nosso corpo, tomar muito líquido, mas ao mesmo tempo preservar as nossas fontes”.

Conscientização

“Aos fins de semana, eu e minha mãe viemos passear e nos divertir no parque, e hoje viemos participar da Caminhada da Água”, disse. “Na tenda da Caesb, eu aprendi como funciona o tratamento da água e também brinquei no jogo virtual, que mostrou como a gente pode economizar água”.

Na visão do jovem, todos precisam aprender a cuidar da água, prática que já faz parte dos hábitos de sua família: “Lá em casa a gente sempre faz a nossa parte, como gastar menos água, não jogar lixo no chão, e também juntamos latinhas para não contaminar o meio ambiente”.

Ao fim do passeio, o diretor jurídico da Caesb, Eduardo Roriz, reforçou a importância da união dos órgãos em prol do uso consciente desse recurso hídrico: “É uma iniciativa em que a Caesb e Adasa se unem para mostrar a necessidade de cuidar das nossas águas. A Caesb tem trabalhado diuturnamente para trazer melhorias para a população do DF”.

Com informações da Agência Brasília