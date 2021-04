Câmara Legislativa vai doar ambulância para a Secretaria de Saúde

O veículo pertence à CLDF e é utilizada no caso de emergências médicas ocorridas na Casa. A doação deve ser formalizada nesta quinta-feira (8)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai realizar a doação de uma ambulância para a Secretaria de Saúde para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19.

Apesar da concessão do único veículo, o Segundo Secretário da Mesa Diretora, deputado Robério Negreiros (PSD), assegura que parlamentares e servidores da Câmara não ficarão desamparados medicamente.

“Resolvemos doar a ambulância de propriedade da CLDF para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para colaborarmos com o atendimento à população do DF. Ressaltamos ainda que firmamos contrato sob demanda com a empresa Vida Emergências Médicas, para atender os servidores do Poder Legislativo, com o objetivo de gerar mais economia e eficiência”, esclarece o parlamentar.