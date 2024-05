Câmara Legislativa celebra 215 anos da PMDF em sessão solene

Os 125 anos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram celebrados pela Câmara dos Deputados do DF (CLDF), durante uma sessão solene realizada na manhã desta segunda-feira (20) por iniciativa do deputado Hermeto (MDB), oriundo da força policial.

Hermeto lembrou um pouco da história da corporação. “Começa no século XIX com a vinda da Coroa Portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro devido ao bloqueio continental e à invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Hoje são quase dez mil integrantes treinados e capacitados. Tive a honra de ficar 30 anos na corporação, ingressei em julho de 1990 e fui o primeiro deputado oriundo da PMDF que saiu da ativa direto para o Parlamento. Foi a Polícia Militar que me salvou e me fez chegar onde estou hoje. Tenho um único filho, João Lucas, e ano que vem ele estará vestindo a farda da nossa corporação. Vai ser o dia mais feliz da minha vida! Tenho muito orgulho da história e da minha trajetória”, lembrou Hermeto.

Ele falou ainda sobre a reestruturação da carreira de praças da PMDF que está para ser enviada para análise do Congresso Nacional.

“Está praticamente pronta a reestruturação. Hoje um soldado ingressa na corporação e leva dez anos para ser promovido a cabo. Depois mais cinco para terceiro sargento e mais cinco para a próxima promoção. O topo da carreira é subtenente. Em outras carreiras [para as quais] votamos aqui algumas reestruturações [e as pessoas] chegam ao fim com 12 ou 13 anos. Tenho conversado com o governador Ibaneis Rocha (MDB) e com a vice-governadora Celina Leão (PP) e temos que mandar essa reestruturação para que nossos policiais sintam-se valorizados porque a promoção valoriza o policial, o ser humano que vai para a rua. Vamos precisar muito da ajuda da deputada Bia Kicis (PL) porque são 513 deputados federais e só oito conhecem a nossa realidade”, destacou Hermeto.

O deputado Pastor Daniel de Castro (PP) também participou da solenidade e registrou o trabalho de Hermeto como relator da CPI dos Atos Antidemocráticos. “Enfrentamos aqui uma batalha inglória na CPI e de muita injustiça com a PM. Mas a Polícia Militar tem um digno representante nesta Casa [Hermeto]. Você foi duro e firme na proteção e defesa da instituição PMDF”, declarou o distrital.

Já o deputado Thiago Manzoni (PL) esteve presente e reafirmou ser mais um a fazer a defesa da PMDF. “Sinto-me assim [defensor da PM]. Nós, cidadãos de Brasília, admiramos o trabalho que vocês fazem, somos gratos pelo que realizam e respeitamos vocês”, afirmou Manzoni.

Por sua vez, a Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Ana Paula, disse que a solenidade é uma oportunidade de celebrar e refletir. “Oportunidade para refletir sobre nossa trajetória e planejar um futuro ainda mais promissor, que seja marcado pela paz, segurança e pelo bem-estar de todos os que vivem e visitam o Distrito Federal. Parabéns a PMDF pelos 215 anos. A Polícia Militar do DF é muito mais que segurança. Orgulho de ser policial militar”, defendeu a comandante.

Já a deputada federal Bia Kicis (PL) reiterou que a corporação pode contar com seu apoio na Câmara dos Deputados. “Sei que a corporação tem um efetivo previsto de 18 mil integrantes e hoje tem menos de dez mil. Podem contar comigo sempre, lutando pelo Fundo Constitucional, que foi seriamente ameaçado e nós conseguimos mantê-lo intacto. Contem [comigo] para derrubar vetos que prejudicam a corporação, pela reestruturação de carreira e por uma remuneração mais digna. A gente sabe que a PMDF já foi uma das mais bem pagas do país e hoje não é mais assim. Estamos todos unidos pela PM e por todas as forças. Contem com o meu mandato”, garantiu a deputada federal.

A parlamentar lembrou ainda que foi aprovado recentemente um aumento da lei orçamentária que permitirá a nomeação de 1.284 pessoas para a PMDF. Então, Hermeto afirmou que será a primeira vez que a instituição vai realizar curso de formação para um número tão elevado e destacou o número de mulheres. “Pela primeira vez serão 30% de mulheres no curso de formação”, registrou o deputado.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar reforçou a importância desses números para recompor o efetivo. “Fui secretário de Segurança há uma década. A PM tinha à época 15.670 membros e a população do DF era de 2,5 milhões de habitantes. Hoje, a população superou 3 milhões de habitantes e a Polícia Militar teve uma queda muito significativa em seus quadros para dez mil integrantes. A Polícia Civil tinha mais de seis mil e hoje são menos de quatro mil integrantes. É preciso reconhecer o esforço da corporação. A PM é uma instituição bicentenária que merece todo respeito. É a segunda polícia menos letal do país”, declarou o secretário.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, coronel Sandro Gomes, afirmou que a união entre as forças é fundamental. “A Polícia Militar é o pilar mais importante da segurança pública no DF. É uma corporação eficiente e preparada. Queremos pegar os bons exemplos e usar no Corpo de Bombeiros, que é o irmão mais novo da PM, e [estarmos] cada vez mais próximos [pelo bem público]”, falou o comandante Sandro.

O subtenente da PMDF, veterano Amauri Viralindo Lima, relembrou sua trajetória na força. “Em 1971 entrei na PM, fundando a Companhia de Operações Especiais, que hoje é o BOPE. Era um pelotão de cães, um de moto e um pelotão de choque. E hoje o BOPE está aí [fazendo belo trabalho]”, disse o decano.

O secretário-executivo de Relações Parlamentares da Secretaria da Casa Civil do Distrito Federal, Maurício Amaral, disse que “tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes e as dificuldades mostram que a instituição é mais forte que as intempéries”.

A juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Iracema Canabrava Rodrigues Botelho manifestou orgulho da PMDF. “Sou filha de Brasília, tenho 16 anos de magistratura e sei da importância do trabalho feito. Orgulho-me da PM e sei que essa é a melhor polícia militar do Brasil”, afirmou a magistrada.

Ao fim da solenidade foram entregues 60 moções de louvor a integrantes da PMDF comemoração aos 215 anos da corporação.

*Com informações de Francisco Espínola – Agência CLDF