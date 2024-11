Caesb lança concurso com 303 vagas

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) lançou, nesta quinta-feira (21), edital para novo concurso público. Ao todo, serão oferecidas no certame 303 vagas, sendo 82 para contratação imediata e 221 para formação de cadastro reserva. Dentre os cargos imediatos, são oferecidas 10 vagas para profissionais de nível médio, 32 para o nível técnico e 40 para nível superior. O edital foi publicado ontem no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

As inscrições para o concurso ocorreram do dia 8 a 27 de janeiro de 2025, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame. Já as provas serão realizadas em 9 de março. Para os cargos de nível médio e técnico, o valor da inscrição será de R$71, e para os cargos de nível superior a taxa será de R$92.

Os salários iniciais para o novo certame variam entre R$4.426,60 (nível médio) a R$10.873,95 (nível superior). A remuneração inicial para os cargos técnicos será de R$ 6.523,63. Após o estágio probatório, os salários passam para R$4.869,27, no caso dos cargos de nível médio, enquanto os de nível técnico e superior vão para R$7.176,00 e R$11.961,34, respectivamente.

Para os cargos de nível superior são ofertadas vagas para contratação de advogados, biólogo, geógrafo, químico, administrador, analista de sistemas, contador, economista, estatístico, pedagogo e engenheiros agrimensor, ambiental, civil, eletricista, eletrônico, florestal, mecânico e químico. Para o nível técnico, as vagas são para técnicos de edificações, saneamento, telecomunicações, eletricista, eletrônico, hidrologia, mecânico e químico.

Das vagas imediatas, 14 serão destinadas para pessoas pretas e pardas, outras 14 serão exclusivas para pessoas com deficiências (PCDs). Para hipossuficientes foram separadas seis vagas. A seleção para os cargos de níveis superior, técnico e médio contará com provas objetiva e discursiva. Para os cargos que exigem graduação, terá avaliação de títulos. Além disso, o cargo de Agente de Operações de Sistema de Saneamento – Especialidade: Operador de Estação de Tratamento, de nível médio, contará com teste de aptidão física.

As provas, de todos os níveis, terão 40 questões de conhecimentos específicos e 30 de gerais, além da questão discursiva. Atualmente, a Caesb possui 1.903 empregados efetivos. O último concurso público foi realizado em 2017, oferecendo apenas uma vaga imediata e 19 para formação de cadastro reserva para o cargo de nível superior de médico do trabalho. Na época, o concurso foi organizado pelo Instituto Quadrix.