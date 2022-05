Caesb dará desconto de 20% para clientes que economizaram água em 2021

Aqueles que tiverem direito ao benefício receberão o comunicado com a fatura do mês de maio

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) dará um desconto de 20% para clientes que economizaram em 2021, comparado ao consumo de 2020. O valor de abono será aplicado sobre o volume de águas economizado, a partir do mês de junho.

Aqueles que tiverem direito ao benefício receberão o comunicado com a fatura do mês de maio.

A concessão do desconto é possível a partir da Lei Distrital nº 4.341, de 22 de junho de 2009, e à Resolução nº 06, de 5 de julho de 2010, da Adasa. Segundo a Caesb, desde setembro de 2009, a Companhia encaminha, no verso da fatura, informações da legislação que dispõe sobre o incentivo à redução do consumo de água no DF.

Esse desconto gerará uma devolução de R$ 11.573.706,97 a cerca de 540 mil pessoas.

O período de apuração do desconto é de 12 meses, comparando o consumo de um ano com o ano anterior. O bônus será concedido conforme o valor que o cliente tem a receber, de acordo com cronograma de devolução:

Cálculo

Neste mês de maio, a Caesb encaminhará ao titular da conta, que reduziu seu consumo, um demonstrativo contendo:

• volume economizado em metros cúbicos no período de apuração;

• volume básico de cálculo do bônus-desconto em metros cúbicos;

• tarifa inicial da categoria, em reais por metro cúbico vigente na data;

• valor do bônus-desconto em reais e a forma de concessão do bônus.

O valor será calculado multiplicando a tarifa inicial da categoria em que o usuário está enquadrado, por 20% do somatório dos volumes mensais economizados no período de 12 meses de apuração.

Como calcular

O cliente A, de tarifa residencial, consumiu 111m³ em janeiro de 2020. Já em janeiro de 2021, o consumo foi de 52m³. No caso, a economia foi de 59m³. O bônus-desconto prevê 20% desta economia, ou seja: 11,80m³. Para obter o valor em reais, deve-se multiplicar 11,80m³ pelo valor da tarifa, que é R$ 2,98. O bônus a ser concedido, nesse caso, é de R$ 35,16.

O cliente B, de tarifa comercial, consumiu 44³ em abril de 2020. Já em abril de 2021, o consumo foi de 10m³. No caso, economizou 34m³. O bônus-desconto prevê 20% desta economia, sendo 6,8m³. Deve-se multiplicar o 6,8m³ pelo valor da tarifa comercial, que é R$ 6,26. Nesta situação, o bônus será de R$ 42,57.