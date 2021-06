Caesb alerta sobre a preservação do cerrado

No Dia Mundial do Meio Ambiente, companhia lembra da importância em cuidar deste bioma, reduzindo o lixo e usando a água de forma racional

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) lembra a cada um a responsabilidade em contribuir para a saúde pública e a preservar o cerrado, berço das águas.

Seja consciente e utilize de forma racional este bem tão precioso. Reduza a quantidade de lixo produzido e não jogue objetos na rede de esgoto. As futuras gerações agradecem o cuidado com o meio ambiente.