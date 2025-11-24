Cadastro para ingressos gratuitos da corrida de reinauguração do Autódromo de Brasília abre nesta terça-feira (25)

Quem pretende acompanhar de perto a festa que marcará a reabertura do Autódromo Internacional de Brasília precisa ficar atento: o cadastro para participar da distribuição gratuita de ingressos do Grande Prêmio BRB de Stock Car 2025 será aberto nesta terça-feira (25), ao meio-dia. O evento está marcado para os dias 29 e 30 de novembro e celebra a reforma completa realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). As inscrições permanecerão disponíveis até às 17h de quinta-feira (27).

Os ingressos darão direito a acompanhar as provas da 11ª etapa da BRB Stock, programadas para o sábado (29), com largada às 15h40, e domingo (30), quando ocorrerá a corrida principal, a partir das 15h30 (veja programação abaixo). Será possível se inscrever para o Multiday, que dá direito ao sábado e ao domingo, e ao Dia Único, sábado ou domingo. Os ingressos dão acesso às arquibancadas.

A distribuição, válida inicialmente para o primeiro lote, será realizada por meio de uma página exclusiva na plataforma Tiqueteira, onde o público deverá registrar o CPF para ficar elegível para receber os ingressos. Cada pessoa pode retirar até quatro entradas, inserindo o próprio CPF e de até três acompanhantes. Também é necessário cadastrar um celular válido para cada CPF.

Ao terminar de se inscrever, o participante receberá um link via WhatsApp ou e-mail, dentro de um prazo de 24 horas, informando o próximo passo, que é um cadastro facial biométrico. Caso o reconhecimento facial não seja realizado dentro de 24 horas, o ingresso é cancelado automaticamente. Não haverá transferência ou venda de ingressos.

Enquanto houver ingressos disponíveis, todos os CPFs inscritos receberão as entradas, obedecendo a ordem de solicitação realizada no site, de forma a garantir igualdade de oportunidade e ampla participação do público. Pessoas que não forem contempladas inicialmente devem permanecer atentas, porque os tíquetes que não forem corretamente cadastrados, serão redistribuídos. Além disso, quem desistir de ir ao evento após retirar os ingressos, pode informar pelo e-mail digital1@vicarbrasil.com.br, para liberar a vaga.

O evento tem entrada livre para todos os públicos, mediante apresentação de documento oficial com foto e validação do reconhecimento facial. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal. É obrigatória a apresentação dos documentos originais com foto do responsável e do menor.

Com coordenação da Vicar, organizadora da Stock Car, a ação é uma iniciativa do Banco BRB, do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur), da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER).

Durante os dois dias de corrida, o GDF vai garantir o transporte público gratuito por meio da extensão do programa Vai de Graça e da liberação de linhas especiais a serem divulgadas. Prevista em decreto para os domingos e feriados, a isenção de pagamento da tarifa também será válida no sábado, dia 29. O objetivo é facilitar o acesso do público ao autódromo.

Programação

Sábado, 29 de novembro

10h – Stock Light – Classificação

10h40 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

12h10 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h40 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 30 de novembro

10h50 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up

11h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

12h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

15h30 – BRB Stock Car Pro Series – corrida principal (50 minutos + 1 volta)



Reforma

Inaugurado em 1974, o Autódromo de Brasília reabre após quase 12 anos fechado e depois de passar pela primeira grande reforma estrutural dividida em três etapas. Com investimento de R$ 60 milhões, a primeira teve foco na qualificação da pista, com a modernização do traçado, substituição completa do pavimento, criação de áreas de segurança e toda a terraplanagem e drenagem do espaço

Prevista para 2026, a segunda etapa contempla a entrega definitiva de 40 boxes, do kartódromo e do centro médico, enquanto a terceira fase inclui a instalação de novos empreendimentos dentro do complexo, como lojas de carros e equipamentos esportivos, áreas de eventos e um Museu do Automobilismo. A expectativa é de que a reforma completa custe R$ 100 milhões.

Com a atualização do projeto, a pista de 5.384 metros conta com seis traçados, duas variantes, duas entradas de boxes e 16 curvas. As dimensões tornam o autódromo da capital o maior em extensão do país.



SERVIÇO

Reinauguração do Autódromo de Brasília

Datas: 29 e 30 de novembro

Ingressos: Gratuitos, mediante cadastro no site

*A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Com informações da Agência Brasília

