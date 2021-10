Cadastro de novos alunos vai só até domingo

O processo foi aberto em 28 de setembro para ser realizado pela internet e no dia 5 de outubro pelo telefone

Acaba neste domingo (24) o prazo de inscrição para alunos que queiram entrar nas escolas da rede pública do Distrito Federal. Até o momento, as matrículas bateram apenas a metade das que foram feitas em 2020. Até a última terça-feira (19), o levantamento feito pela Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE/DF) calculou 15.987 interessados — no ano passado, a quantidade de novos estudantes cadastrados foi de 31.974.

De acordo com a pasta, a menor quantidade de inscritos pode ser devido àqueles que deixaram para buscar a possibilidade de última hora. No entanto, pela grande quantidade de pessoas que pode buscar os meios de inscrição nos últimos dias, a Secretaria alerta para o risco de paralisação do sistema por sobrecarga de acessos e ligações, conforme avisa a subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, Mara Gomes.

“Sempre há risco de congestionamento de linha telefônica e até do próprio site, quando muitas pessoas tentam o acesso ao mesmo tempo”, disse a servidora. As inscrições são exclusivas para aqueles que desejam ingressar os novos estudantes nas grades da Educação Infantil (pré-escola), do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Os cadastros podem ser feitos pelo www.educacao.df.gov.br em qualquer hora do dia, mas, pelo telefone 156, apenas entre 7h e 21h até hoje, e de 8h às 18h no sábado (23) e domingo (24). A faixa etária mínima para matrícula é de quatro anos de idade, completos até o dia 31 de março de 2022. No momento do cadastro, o interessado precisa informar o número de CPF do estudante que será inscrito e o CEP da residência em que mora ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis.

Após o processo, a SEE/DF deverá averiguar as informações e organizar os estudantes cadastrados de acordo com a necessidade de cada família, colocando os novos alunos em unidades estudantis próximas à residência onde moram ou do local de trabalho de um dos pais ou responsáveis.

No ato da inscrição, antes da área para o preenchimento dos dados, os pais ou responsáveis encontrarão instruções sobre as próximas etapas do processo de cadastramento. Não é necessário ligar no 156 para confirmar a efetivação da inscrição após o preenchimento e envio das informações. Lembre-se de conferir cuidadosamente os dados da inscrição, que são de “inteira responsabilidade” dos responsáveis.

Quem perder o prazo de inscrição até o próximo domingo, porém, terá outra oportunidade de cadastramento dos filhos. No entanto, a adequação das unidades de ensino de acordo com os locais de residência e trabalho dos pais ou responsáveis não será garantida, tendo em vista que serão priorizados aqueles que fizeram a conclusão da inscrição primeiro.

Por ora, a previsão da Secretaria é divulgar o resultado das inscrições e a distribuição dos novos alunos pelas unidades da rede pública de ensino no dia 21 de dezembro de 2021, pelo site da pasta da Educação, daqui aproximadamente dois meses.

Os estudantes não estarão garantidos nas escolas, porém. A partir da divulgação, as matrículas deverão ser efetivadas entre os dias 4 a 11 de janeiro de 2022. As orientações sobre o procedimento serão divulgadas oportunamente na época.

