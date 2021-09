Cadastro de cadelas para 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos é cancelado

O cancelamento aconteceu devido à instabilidade no sistema de formulários. As inscrições para a categoria serão abertas no dia 7 de outubro

O Instituto Brasília Ambiental comunicou o cancelamento do cadastro de cadelas da 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos/2021. O cancelamento aconteceu devido à instabilidade no sistema de formulários. As inscrições para a categoria serão abertas no dia 7 de outubro. A campanha do resto dos animais continua e seu resultado será divulgado no site do Brasília Ambiental nesta quinta-feira (30). As informações são da Agência Brasil.

Foram ofertadas 1.069 vagas para o cadastro de cadelas, porém o sistema, que deveria encerrar o formulário quando o número total fosse atingido, falhou e permitiu o preenchimento de 4.023 inscrições, muitos marcados para o mesmo dia e horário.

Portanto, a fim de evitar que fossem utilizados critérios não descritos nas regras da campanha para seleção dos contemplados, a Unidade de Fauna (Ufau) do Brasília Ambiental optou pelo cancelamento do cadastro para cadelas.

O Brasília Ambiental lamenta o ocorrido e, por meio da Ufau, pede desculpas ao público que finalizou o cadastro de cadelas, visto a impossibilidade de atender a todos. Neste momento, a realização de novo cadastro para essa categoria é considerada a decisão mais justa.