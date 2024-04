BSB 64: Jorge Aragão e Xand Avião agitam este domingo

Brasília completa 64 anos neste domingo (21) e, para comemorar a data, o Governo do Distrito Federal (GDF) preparou uma programação diversificada, gratuita e repleta de atividades para todas as idades, com opções que vão desde eventos culturais até atividades esportivas, com shows e exposições.

O grande destaque da agenda do aniversário da capital federal é o show de Xand Avião, na estrutura montada no complexo da Torre de TV, a partir das 19h30. Autor de sucessos como Inquilina, Mente pra Mim e Risca Faca, o ex-vocalista da banda Aviões do Forró promete uma apresentação vibrante nos 64 anos de Brasília.

Antes, a partir das 14h, DJs e artistas locais se apresentam no Palco Brasil, na Esplanada dos Ministérios. Os shows ocorrem na mesma estrutura da apresentação do DJ Alok na noite de sábado (20). A região ainda abriga galpões de exposições e agricultura familiar, abertos das 10h às 18h. Ao lado da Biblioteca Nacional, das 10h às 17h, serão realizadas oficinas de break e grafitti, batalha de rima e apresentação de break.

A 20 km da Esplanada, na Torre Digital de Brasília, quem se apresenta é o consagrado sambista Jorge Aragão.

Foto: Yves Lohan

O ícone da música popular brasileira traz um repertório que conquistou o coração dos amantes do samba e do pagode, com músicas que fizeram sucesso no grupo Fundo de Quintal e outras marcantes como Eu e você sempre, Malandro, Coisinha do Pai e Já é.

Nas cidades

E tem mais música pelas regiões administrativas do Distrito Federal. No domingo, Planaltina, Brazlândia e Santa Maria terão apresentações das 10h às 20h, com DJs, artistas locais e nacionais, além de brinquedoteca infantil, shows e oficinas. Em Taguatinga, ocorre mais uma edição da festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito – das 19h às 23h, o público poderá curtir apresentações musicais do grupo Só pra Xamegar e da dupla Alisson & Ariel.

Para a criançada

A Esplanada também recebe diversas opções culturais para a garotada, que poderá comemorar o aniversário de Brasília com a apresentação circense do Circo Khronos, às 10h30, 13h e 14h30. Ao longo do dia, a Praça da Criança, na área central da capital, conta com brinquedos infantis, atividades recreativas, oficinas e apresentações das 10h às 18h.

Oficinas infantis também são oferecidas no Cepi Quero Quero, no Recanto das Emas, com o Projeto Cantoar e as Aventuras Encantadas, a partir das 10h. Ainda na região, até 26 de abril, o Instituto Federal de Brasília (IFB) realiza, das 8h às 12h, oficinas do projeto Cinema é Ralação.

Solenidade cívica, esporte e cultura

Às 9h, a Praça dos Três Poderes terá a solenidade de substituição da bandeira nacional organizada pela Casa Militar do DF. Às 15h, ocorre a cerimônia de outorga da Medalha ao Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro a 20 personalidades e coletivos no Museu Nacional da República.

O Brasília Bike Camp será realizado das 8h às 22h, na Torre Digital de Brasília. Serão três dias de prova com passeio ciclístico, área de camping, praça de alimentação com food trucks, espaço kids, bungee jump e atrações musicais. Já na Esplanada, oficina de skate e muro de escalada completam as atividades esportivas.

Ainda neste domingo, o gramado do Eixo Monumental recebe mais uma etapa nacional do Campeonato de Balonismo, das 14h às 18h – o evento segue até 28 de abril.

Confira a programação completa do aniversário de Brasília neste domingo (21):

Esplanada dos Ministérios

→ Setor Arena Show – Palco Brasil BSB 6.4

14h – DJ Filipe e Rafaela (músicas infantis)

15h – Celia Porto, com a apresentação muscial Samba na Areia

16h – Luccas Neto

17h30 – Bloco Eduardo e Mônica

19h – DJ Cavalher

19h30 – Coletivo Criolina (na pirâmide)

→ Setor de Exposições

Galpões de exposição, Salão da Agricultura Familiar e outros

Em frente ao Museu da República

Das 10h às 18h

→ Setor Circense

Apresentação do Circo Khronos

Em frente à Biblioteca Nacional

Às 10h30, 13h e 14h30

Acesso por ordem de chegada, com capacidade máxima de 1 mil pessoas por sessão

→ Setor Palco Brasília e Praça da Criança

Shows, brinquedos infantis, atividades recreativas e oficinas

Ao lado do Museu da República

Programação:

13h – DJ

14h – Vitor Lopes

15h – Samba News

18h – Dhi Ribeiro e Orquestra Sinfônica de Brasília

19h – DJ

20h – Pé de Cerrado

→ Setor Praça da Juventude

Ao lado da Biblioteca Nacional

Das 10h às 18h

Skate Mini Ramp e Circuito Street

10h – DJ e oficina de Skate Mini Ramp

11h – Pista Skate Mini Ramp liberada

14h – DJ

15h – Oficina de Skate Street

16h – Pista Skate Street liberada

18h – Encerramento

– DJ e oficina de Skate Mini Ramp – Pista Skate Mini Ramp liberada – DJ – Oficina de Skate Street – Pista Skate Street liberada – Encerramento Muro de escalada

10h – Muro liberado para o público

11h – Oficina de escalada

12h – Muro liberado para o público

15h – Oficina de escalada

16h – Muro liberado para o público

18h – Encerramento

– Muro liberado para o público – Oficina de escalada – Muro liberado para o público – Oficina de escalada – Muro liberado para o público – Encerramento Graffiti

10h – Oficina de graffiti

11h – Pintura de painel

15h – Oficina de graffiti

16h – Pintura de painel

18h – Encerramento

– Oficina de graffiti – Pintura de painel – Oficina de graffiti – Pintura de painel – Encerramento Arena de basquete 3×3

10h – DJ e oficina de basquete

11h – Oficina de Freestyle Streetball

12h – Quadra livre

14h – Início dos jogos femininos

15h – Premiação do feminino

15h30 – DJ

16h – Início dos jogos masculinos

17h40 – Semifinal masculino

18h – Final masculino

18h30 – Desafios e prêmios

19h – Premiação masculino

20h – Encerramento

– DJ e oficina de basquete – Oficina de Freestyle Streetball – Quadra livre – Início dos jogos femininos – Premiação do feminino – DJ – Início dos jogos masculinos – Semifinal masculino – Final masculino – Desafios e prêmios – Premiação masculino – Encerramento Palco Hip-Hop

10h – Workshop e oficinas de breaking

14h – Início das batalhas de breaking

15h30 – Apresentação do grupo de dança Black Spin Breakers

16h30 – Apresentação de dança de grupo de charme

17h30 – DJ e roda livre para o público

18h – Apresentação de artista local

19h – Rap Voz sem Medo

→ Espaço Circomvida

Atividades circenses

Das 10h às 16h

Praça dos Três Poderes

Solenidade de substituição da bandeira nacional

Às 9h

Museu Nacional da República

Cerimônia de outorga da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro

Às 15h

Eixo Monumental

Etapa Nacional do Campeonato de Balonismo

No gramado central

Das 14h às 18h

Memorial dos Povos Indígenas

Espetáculo infantil Kwat e Jai – Acalantos Indígena

Em frente ao Memorial JK

Às 16h

→ Complexo da Torre de TV

Show do Xand Avião

Às 19h30

Torre Digital de Brasília

Maratona Brasília 2024

Percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km

Às 6h

Percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km Às 6h Brasília Bike Camp 2024

Das 6h às 18h

Das 6h às 18h Show do Jorge Aragão

Às 18h

Pontão do Lago Sul

Competição de Triathlon Challenge Cerrado

Das 6h20 às 13h30

Sesc Garagem (Quadra 713/913)

Projeto Cantoar e as Aventura Encantadas

Às 17h

Recanto das Emas

Oficinas Cantoar e as Aventura Encantadas

No Cepi Quero Quero (Núcleo Rural Monjolo)

Às 10h

No Cepi Quero Quero (Núcleo Rural Monjolo) Às 10h Oficinas do projeto Cinema é Ralação

No Instituto Federal de Brasília (IFB)

Das 8h às 12h

Taguatinga

Lazer Pet Stop

No Taguaparque

Das 8h às 18h

No Taguaparque Das 8h às 18h Festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito

QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Das 19h às 23h

Planaltina

Shows com Amanda Amaral e as duplas Heverton & Heverson e Di Paullo & Paulino

No estacionamento do Espaço Multifunções

A partir das 10h; último show marcado para 20h

Brazlândia

Atrações culturais e show com a cantora Allana Macedo

Na Praça do Laço

A partir das 10h; último show marcado para 20h

Santa Maria

Atrações culturais e show com a dupla Pedro Paulo & Matheus

No Quadradão Cultural

A partir das 10h; último show marcado para 20h

Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília