BRT terá 29 novos horários a partir de segunda (19)

Passageiros do Gama e de Santa Maria terão mais conforto e segurança

A ampliação no número de viagens de ônibus foi feita com base no monitoramento constante que a Secretaria de Transporte e Mobilidade realiza no sistema de transporte público. O objetivo é dar mais segurança e conforto aos passageiros das regiões do Gama e de Santa Maria. Com isso, os usuários de transporte público que utilizam o sistema BRT terão 29 opções de horários a mais a partir desta segunda-feira (19)

As alterações, em Santa Maria, acontecem nas linhas 2301 – TR 25 – Santa Maria / Rodoviária do Plano Piloto (Expressa), que ganhará dez viagens diárias, na 2302 – TR 26 – Terminal de Interação de Santa Maria / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo), que receberá 5 novos horários por dia e na linha 3311 – CL 108 – Avenida Alagados – AC 300 / Terminal de Integração, que contará com mais 4 horários.

No Gama, a linha 2201 – TR 20 – Terminal de Integração do Gama / Rodoviária do Plano Piloto (Expressa) receberá mais 4 viagens diárias e a 2202 – TR 21 – Terminal de Integração do Gama / Rodoviária do Plano Piloto (Paradora – Eixo Leste/Oeste), mais 6 partidas por dia.

Os passageiros poderão conferir os horários das novas viagens por meio do site dfnoponto.semob.df.gov.br a partir do dia 19 de abril.

Mais mudanças em Santa Maria

Os passageiros da linha 0.255, que circula entre Santa Maria e o Setor M Norte, passando pela Samdu, também serão beneficiados. A linha ganhará mais 7 viagens de ida e 7 de volta. A alteração também passa a valer na próxima segunda-feira (19).

