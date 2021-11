Briga resulta em morte na Feira do Guará

De acordo com relatos de populares no local, após ser agredido fisicamente, Ricardo Menezes Silva, de 40 anos, caiu no chão e permaneceu desacordado

Na manhã deste sábado, uma briga entre dois homens resultou em morte, na Feira do Guará (DF). De acordo com relatos de populares no local, após ser agredido fisicamente, Ricardo Menezes Silva, de 40 anos, caiu no chão e permaneceu desacordado.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado e no local encontrou a vítima já em parada cardiorespiratória. Os socorristas realizaram os procedimentos do protocolo de ressuscitação cardiopulmonar e, após 40 minutos de tentativas, Ricardo infelizmente não resistiu.

O óbito foi declarado no local pelo médico do Suporte Avançado do SAMU. O outro envolvido na briga foi detido e a perícia da Polícia Civil acionada. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia.