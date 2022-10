BRB Cultural: banco prevê investimentos na cultura do DF

Entre as ações planejadas estão a reforma da Sala Villa Lobos, do Teatro Nacional, além da modernização da Orquestra Sinfônica

O Banco de Brasília (BRB) e a Secretaria de Cultura assinaram, nesta segunda-feira (24), entendimentos para o investimento de R$ 100 milhões na cultura da capital. Segundo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a parceria tem o objetivo de mostrar a importância do banco. “O intuito é gerar desenvolvimentos, mostrando a importância de um banco público que atua de maneira ampla e forte”, afirmou.

O projeto BRB Cultural prevê uma série de investimentos na cultura do DF até o ano de 2025. Entre as ações planejadas estão a reforma da Sala Villa Lobos, do Teatro Nacional, além da modernização da Orquestra Sinfônica e investimento na 55ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) também esteve presente no evento e confirmou que a reforma do Teatro Nacional é uma das mais esperadas pela população. “Nós vamos reformar todo o Teatro Nacional e devolvê-lo ao Distrito Federal”, disse.

O mandatário ainda garantiu que a parceria entre o GDF e o BRB deve ir mais adiante. “Ela vai tratar de outros espaços culturais que nós temos, além de um programa de empreendedorismo para a área cultural do DF, com técnica e elaboração de projetos”, explicou.

Sobre a importância da cultura para o DF, o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, afirmou que a área tem sido importante para a retomada econômica pós-pandemia de covid-19. “Nós estamos vendo uma perspectiva de trabalharmos fora dessa sombra da pandemia e a cultura tem sido importantíssima para alavancar negócios”, explicou.