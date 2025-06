BRB convoca 50 novos escriturários para posse

Um dia após anunciar a convocação de 50 analistas de Tecnologia da Informação, o Banco de Brasília (BRB) confirmou nesta quarta-feira (18) a chamada de mais 50 escriturários aprovados no concurso público realizado em 2022. Os nomes serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da próxima segunda-feira (23).

Segundo o BRB, os novos empregados reforçarão o quadro de pessoal da instituição, que atualmente tem presença em mais de 97% do território nacional. A convocação integra o plano de expansão e modernização do banco, que, nos últimos seis anos, contratou mais de 1.400 profissionais, incluindo escriturários, analistas de TI, engenheiros e médicos do trabalho.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o reforço no time contribui diretamente para a qualidade dos serviços prestados. “Com mais esse reforço ao nosso time, a expectativa é de que cada um dos novos profissionais possa contribuir com o crescimento do Banco e nos auxiliar em nossa jornada de transformação com empenho e dedicação”, afirmou.

Os aprovados convocados passarão por exames médicos, entrega de documentação e participarão de um processo de integração. O cargo de escriturário é a porta de entrada para a carreira bancária no BRB e oferece salário de até R$ 4.449,35, para uma jornada de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O banco destaca ainda seu compromisso com a diversidade, a equidade de gênero e a inclusão. A instituição mantém programas voltados ao desenvolvimento de mulheres em posições de liderança e afirma oferecer um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso.

Entre os benefícios oferecidos aos novos colaboradores estão auxílio-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche, plano de saúde com cobertura completa e plano de carreira estruturado, com oportunidades reais de crescimento profissional dentro da instituição.

Com informações do BRB