BRB convoca 50 escriturários e reforça seu time de empregados

O BRB anuncia a convocação de mais 50 escriturários aprovados no concurso realizado em 2022, superando as 300 vagas iniciais e iniciando a utilização do cadastro reserva do certame.

A lista com os nomes dos convocados estará disponível no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (27). A nova turma reforça o time de empregados da instituição, que cresceu e hoje possui mais de 9 milhões de clientes no país.

“O BRB se transformou e se consolidou como uma instituição moderna, inovadora e próxima dos seus clientes. O novo time de escriturários chega para contribuir para o fortalecimento da nossa estrutura, para a inovação e a criação de experiências únicas para todos os nossos públicos”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

O cargo de escriturário, porta de entrada para a carreira bancária, oferece remuneração inicial de R$ 4.449,35, com jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Somam-se ao salário benefícios diferenciados, como auxílio-alimentação e vale-refeição no valor de R$ 2.308,68, auxílio-creche de R$ 659,67, plano de saúde com cobertura nas principais clínicas e hospitais do DF e em todo o Brasil e diversos incentivos à capacitação.

Após a entrega de documentos e a conclusão da avaliação médica, os novos analistas participarão de um processo de integração, com treinamentos voltados à cultura organizacional, às práticas bancárias e aos padrões de atendimento e operação do BRB.

Desde 2019, o BRB já contratou mais de 1.300 novos empregados por meio de seis concursos públicos, em linha com seu planejamento estratégico para crescimento e ampliação de suas frentes de atuação.

*Com informações do BRB