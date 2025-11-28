BRB agora pede à Justiça para ser assistente da acusação contra o Master

THAÍSA OLIVEIRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Conselho de Administração do BRB (Banco de Brasília) decidiu nesta sexta-feira (28) que vai pedir à Justiça para atuar agora como assistente de acusação no processo relacionado à operação com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.



A ata da reunião ainda não foi tornada pública, mas a decisão foi informada à Folha pelo banco regional. “O BRB informa que seu Conselho de Administração (Consad) deliberou e aprovou hoje (28) que irá solicitar à Justiça que o Banco atue como assistente de acusação no processo relacionado à operação com o banco Master”, disse o BRB.



Com a decisão desta sexta, o Banco de Brasília passa de comprador do Master para possível acusador. A aquisição de 58% das ações do Master, aprovada pelo Conselho de Administração do BRB em março, só não se concretizou por ter sido barrada pelo Banco Central em setembro.



A investigação do BC, do Ministério do Público Federal e da Polícia Federal aponta que o Master teria forjado e vendido cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito consignado para o BRB. A compra da instituição, segundo os investigadores, foi aprovada para mascarar a operação e salvar o banco de Vorcaro.



O BRB reafirmou nesta sexta que “é credor na liquidação extrajudicial” do Master e reforçou seus controles internos.



“As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o banco permanece sólido e colaborando com as autoridades. Todo o processo de substituição de carteiras e adição de garantias, prática prevista em contrato, foi reportado e acompanhado pelo Banco Central”, disse a instituição.



A Operação Compliance Zero, deflagrada no último dia 18, culminou na liquidação do Master, na prisão de Vorcaro e no afastamento do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa -demitido posteriormente pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).



Nesta sexta, a desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concedeu liminar em habeas corpus determinando a soltura de Vorcaro e de todos os outros investigados na operação.



Nelson Souza assumiu a presidência do BRB após autorização do Banco Central, na quarta (26). Ele também precisou ser sabatinado e aprovado pela CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) porque o Governo do Distrito Federal é o principal acionista do banco.