Brazlândia recebe o projeto Brasília 60+1 – pelas lentes do cinema

O caminhão baú do Instituto Latinoamerica segue seu percurso para levar sessões de cinema gratuitas às regiões administrativas do Distrito Federal

O caminhão baú do Instituto Latinoamerica segue seu percurso para levar sessões de cinema gratuitas às regiões administrativas do Distrito Federal. Até 6 de novembro, o projeto “Brasília 60+1 – nossa história pelas lentes do cinema” estaciona em Brazlândia com uma programação de filmes e debate.

Na quarta-feira (3), o público poderá bater um papo com Máximo José da Silva, mais conhecido como DJ Marola, renomado artista da cultura Hip Hop do DF. Ele debaterá o filme “Voz de Rua”, documentário que participa. O longa-metragem, idealizado e dirigido pelo rapper, diretor e escritor Stein Anistia, visita as regiões de Santa Maria, Brazlândia, Paranoá e Gama para contar quatro histórias reais de ex-viciados e traficantes que se cruzam e comovem. Histórias

O “Brasília 60+1 – nossa história pelas lentes do cinema” é realizado pelo Instituto Latinoamerica, com recursos do Fundo Nacional da Cultura, da Secretaria Especial de Cultura. O percurso da iniciativa começou pela Vila Planalto, em julho. Ao todo, serão 192 sessões gratuitas de cinema.

Serviço:

Brasília 60+1 – nossa história pelas lentes do cinema – BRAZLÂNDIA

Quando: De 01/11 a 06/11. Segunda a sábado, às 19h.

Classificação indicativa: livre | Filme Amor e Brega: 12 anos

Entrada franca.

Onde:

01/11 e 02/11 – Local: Área especial 37/47- vila São José (galpão de múltiplas funções da Vila São José)

03/11 e 04/11 – Local: Área especial 01/03- Galpão de múltiplas funções do setor veredas – (em frente ao terminal rodoviário)

05/11 – Local: Praça Central do INCRA 8



06/11 – Local: Praça do artesão, orla do lago

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PROGRAMAÇÃO

Dia 1

Rua das Tulipas (curta-metragem; animação | DF), Alê Camargo – Classificação indicativa: livre

“Vida Maria” (curta-metragem; animação | CE), Márcio Ramos – Classificação indicativa: livre

“Sobre Rodas” (longa-metragem | SP), direção Mauro Daddio – Classificação indicativa: livre

Dia 2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Ilha (curta-metragem; animação | DF), Alê Camargo – Classificação indicativa: livre

“O Balãozinho Azul” (curta-metragem | DF), direção Fáuston Silva – Classificação indicativa: livre

“Pequenas Histórias” (longa-metragem | MG), direção Helvécio Ratton – Classificação indicativa: livre

Dia 3

“Plantae” (curta-metragem; animação | RJ), Guilherme Gehr – Classificação indicativa: livre

“Meu Amigo Nietzsche” (curta-metragem | DF), direção Fáuston Silva – Classificação indicativa: livre

“Amor & Brega” (longa-metragem | DF), direção Ronaldo Duque – Classificação indicativa: 12 anos