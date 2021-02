Brasilienses se aglomeram durante jogo do Flamengo

Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha decretou o lockdown na Capital Federal a partir de segunda-feira (dia 1°)

Vídeos registrados por moradores do Distrito Federal flagraram diversas aglomerações em bares e ruas durante o jogo de futebol, entre Flamengo e São Paulo. Essa quinta-feira (25) também foi marcada pela divulgação de medidas mais duras para conter o avanço da Covid-19.



O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha decretou o lockdown na Capital Federal a partir de segunda-feira (dia 1°). No mesmo dia em que a medida foi divulgada, um bar em Planaltina provocou grande aglomeração.



Durante a noite, os brasilienses se reuniram para assistir ao jogo entre São Paulo e Flamengo e, depois, comemorar o título do rubro-negro.

Foram publicadas nas redes sociais imagens de dezenas de pessoas, incluindo crianças, em bares e nas ruas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou a ser acionada, mas só dispersou a multidão por volta da 1h.

Os vídeos e fotos mostram aglomerações na Asa Sul, no Cruzeiro e na Quadra 3 da Vila Buritis, em Planaltina.



De acordo com o decreto do Governador Ibaneis Rocha, a partir da segunda-feira (dia 1°), das 20h às 5h, apenas os serviços essenciais serão mantidos. Nesse período, serviços não essenciais poderão ser realizados apenas por meio de home office

“Estamos com 92% de UTIs ocupadas, e vamos tomar as providências aos poucos, na medida do que for necessário. Por enquanto, essas são as providências urgentes”, afirmou o chefe de Palácio do Buriti.