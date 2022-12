Brasiliense fatura duas medalhas no Parabadminton Internacional no Peru

Marcelo Alves que já está longe do Distrito Federal há mais de 15 dias, chegou ao Peru embalado pela conquista do Pan-Americano na Colômbia

O calendário de 2022 do brasiliense Marcelo Alves foi intenso. A última parada aconteceu neste último fim de semana no Peru onde aconteceu o Parabadminton Internacional com integrantes dos quatro continentes. O atleta candango faturou o bronze na simples e na dupla aumentando o animo para a próxima temporada que será chave para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

Marcelo Alves que já está longe do Distrito Federal há mais de 15 dias, chegou ao Peru embalado pela conquista do Pan-Americano na Colômbia.

“Cheguei na Colômbia com um bom resultado e isso me deu confiança. A participação na competição superou as minhas expectativas que era chegar nas quartas de finais. Consegui chegar nas semi e assegurar o bronze”, afirmou o atleta que foi superado pelo coreano na simples e tropeçou para os israelenses na dupla.

Para o futuro, Marcelo está otimista na corrida paraolímpica. O objetivo é participar de todos os torneios internacionais para somar ponto no ranking internacional.

“A minha evolução está acontecendo. Em 2023 será um ano cheio de competições e apesar do cansaço valerá a pena. Paris é o meu objetivo”, concluiu.