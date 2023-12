Brasília será palco para a retomada do Salão Nacional do Turismo

Evento será realizado entre 15 e 17 de dezembro, na Arena BRB Mané Garrincha, e deve reunir grandes atrações da indústria turística e atividades para o público

O Salão Nacional do Turismo está prestes a retornar. A celebração do turismo brasileiro está agendada para os dias 15, 16 e 17 de dezembro, no Arena BRB Mané Garrincha. A expectativa é de que cerca de 10 mil visitantes por dia desfrutem de uma diversidade de experiências turísticas, consolidando o setor como uma peça fundamental da economia nacional.

O evento promete não apenas apresentações culturais e gastronomia regional, mas também um núcleo de conhecimento, dedicado a palestras informativas sobre o setor, atraindo o público para aprender e se aprofundar na indústria turística.

Entre as atrações preparadas pela Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF), haverá exposição das obras de Oscar Niemeyer, com fotos e o design de Brasília, destacando o título da capital como Cidade do Design, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Brasília estará representada nos 5 eixos do Salão: cultural, rural, natural, tendências e sol e praia.

“Estamos fechando o ano de forma positiva para o turismo de Brasília, recebendo o Salão Nacional do Turismo de braços abertos. Esse evento é uma oportunidade de apresentação da nossa capital, de mostrarmos tudo que temos a oferecer, e vai trazer uma movimentação expressiva para o final do ano para todo o trade, fazendo diferença na economia, um trabalho que conta com o apoio do governador Ibaneis Rocha”, afirma o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

O estande da Setur-DF estará preparado para receber os visitantes com distribuição de material informativo sobre a cidade e suas Regiões Administrativas, com profissionais capacitados para orientar sobre os atrativos da capital. Haverá também a experiência com os óculos 3D, possibilitando que o visitante faça um tour pela cidade por meio da realidade virtual.

O Salão Nacional do Turismo ocupará um espaço impressionante de 25 mil metros quadrados, oferecendo aos visitantes a oportunidade única de explorar algumas das melhores atrações turísticas do Brasil. A gastronomia também será destaque. O evento contará com uma praça de alimentação com variadas opções, reunindo grandes nomes da gastronomia do cerrado e dos estados do país.

A expectativa para os segmentos turísticos de Brasília é positiva. O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), Jael Silva, ressaltou a importância do evento. “O Salão do Turismo é um evento que vai recolocar Brasília como a capital de todos os brasileiros e no centro do turismo nacional. Para nós, é de total importância este evento, porque nós, dos segmentos de hotéis, restaurantes, bares etc., vamos mostrar a pujança da nossa gastronomia e reforçar aquilo que estamos tentando fazer ao longo dos últimos tempos, que é mostrar que nós somos o terceiro pólo gastronômico do Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as atrações, a Setur-DF irá disponibilizar um tour pelas ruas da cidade, passando pela Praça dos Três Poderes, Catedral, Esplanada dos Ministérios, Memorial JK, entre outros, com guias de turismo acompanhando todos os passeios, tirando as dúvidas e apresentando a cidade aos participantes em um ônibus exclusivo. A entrada será gratuita, proporcionando a todos a oportunidade de explorar e celebrar o vasto patrimônio turístico brasileiro.

A retomada do Salão é um projeto desenvolvido pelo Ministério do Turismo, e conta com o apoio do Governo do Distrito Federal. “Será uma ótima oportunidade para mostrar todo o potencial turístico do nosso país, tanto para os turistas internos, quanto para os que vêm de fora conhecer nossas belezas naturais, culturais, gastronômicas, históricas”, afirma Celso Sabino, ministro do Turismo.

Serviço

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Dias: 15, 16 e 17 de dezembro.

Horário: sexta (das 13h às 21h), sábado (das 10h às 21h) e domingo (das 10h às 18h)

Entrada gratuita

Com informações da Agência Brasília