Brasília receberá a 4ª edição do Prefeitos do Futuro

Durante três dias consecutivos, especialistas vão apresentar ferramentas utilizadas por startups para melhorar a qualidade das gestões municipais

A 4ª edição do Prefeitos do Futuro Brasil chega à capital de 18 a 20 de maio e reunirá mais de 200 prefeitos, especialistas e autoridades no Centro de Convenções Brasil 21. O evento tem como objetivo apresentar, por meio de palestras e seminários, métodos e ferramentas para modernizar as gestões municipais das cidades do interior.

Destinado a prefeitos e secretários que desejam utilizar os novos artifícios tecnológicos para melhorar a qualidade de vida da população e da prestação de serviços municipais, o encontro já capacitou mais de 450 representantes de todos os estados do país.

“O Prefeitos do Futuro 2022 reunirá profissionais de diversas áreas do conhecimento para demonstrar aos gestores as principais técnicas utilizadas pelas empresas do Vale do Silício e que hoje são referência no ramo da gestão ágil”, aponta o co-fundador do evento, Alexandre Souza.

Além da emissão do certificado, os participantes terão direito a um coquetel de confraternização com a presença dos palestrantes e políticos. As inscrições para participar dos três dias consecutivos do encontro são limitadas.

Serviço – Prefeitos do Futuro 2022

Data: 18, 19 e 20 de maio

Endereço: Centro de Convenções Brasil 21, SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A, Asa Sul, Brasília (DF)

Instagram: @prefeitosdofuturo

Site: prefeitosdofuturo.com.br