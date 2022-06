Brasília recebe primeira feira náutica do Centro-Oeste

O evento inédito que se encerra neste domingo reúne estaleiros de todo o país, ajudando a impulsionar o mercado náutico regional

Se engana quem acha que Brasília não possui a capacidade de ter um forte mercado náutico como no litoral do país. Mesmo estando no coração do Brasil, a capital federal possui um alto potencial de investimentos no setor, o que motivou a realização de uma inédita feira de barcos, que acontece deste quinta-feira (9) nas águas do Lago Paranoá.

A primeira edição presencial do Internacional Bombarco Show está sendo realizada no Cota Mil Iate Clube, tendo diversas programações inovadoras, gastronômicas e festivas entre a quinta-feira (9) e este domingo (12). Por lá, cerca de duas mil pessoas podem ver aproximadamente 30 barcos expostos nas águas, além de poder realizar tests-drives e visitas a bordo.

No último dia de celebrações, que acontecerá neste domingo (12), o evento irá iniciar às 14 horas e encerrar às 21. Além de poderem conhecer mais os barcos da NX Boats e da FlexBoat, os visitantes poderão desfrutar de um show ao vivo a partir das 17:30. O valor do ingresso é R$ 65

Brasília será sede permanente do evento

O evento já havia sido feito de forma virtual em duas outras oportunidades. Motivado pelos internautas que marcaram presença nas edições anteriores, os organizadores resolveram realizar uma feira náutica, apostando na capital federal como a cidade-sede da primeira edição.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o idealizador do Internacional Bombarco Show e especialista em mercado náutico, Márcio Ishihara, explicou que a localização do Lago Paranoá, que abraça o Plano Piloto, permite que os frequentadores desta edição tenham um acesso privilegiado. Além disso, mesmo estando distante do litoral marítimo do país, Brasília é a quarta unidade da federação com mais embarcações inscritas nos dados da Marinha do Brasil, estando atrás apenas de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

“Você tem um lago há 10 minutos do aeroporto, somado à centralidade do Lago Paranoá, que tudo acontece em volta dele. Então nós temos uma penetração rápida do mercado, além de ter a quarta maior frota [de barcos] e o maior PIB do Brasil, e isso que possibilitou a colocação de uma feira nacional”, explica Ishihara.

O Internacional Bombarco Show conta com várias inovações, sendo a primeira grande feira náutica realizada em toda a história da Região Centro-Oeste. Além disso, o evento foi feito de forma híbrida, sendo veiculada ao vivo no canal do YouTube do Bombarco. As transmissões foram feitas de forma bilíngue, com narrações feitas em português e inglês, buscando dessa forma atrair também entusiastas estrangeiros.

Marcos revela que o Internacional Bombarco Show terá uma nova edição, prevista para acontecer em maio de 2023. A pretensão do idealizador é que o Lago Paranoá se torne a sede permanente do evento, sendo realizada sempre no Cota Mil. “Ano que vem será maior e melhor com certeza, nós queremos fazer um mês antes, neste mesmo lugar. […] Todos os anos agora irão ser em Brasília.”, diz Ishihara.

De acordo com o idealizador, o crescimento do mercado náutico na capital federal pode ser impulsionado com a organização de novos festivais, como o Internacional Bombarco. Além disso, Brasília também necessita de investimentos governamentais, com a criação de novas rampas na orla do Lago Paranoá, fazendo com que os moradores tenham a possibilidade de levar as suas embarcações com mais facilidade para a àgua.

“Primeiro deve ter um incentivo como esse, fazer eventos que motivem as pessoas a verem novos barcos que estão no mercado. O segundo é verbas públicas, se Brasília construir várias rampas públicas, como aqui é muito plano e vias muito largas, você consegue pegar um barco pequeno, levar e trazer ele para casa. Mas aqui você não tem lugar para colocar ele na água”, conta o especialista em mercado náutico.

Barco premiado foi a estrela do evento

A feira conta com a presença de respeitadas marcas de estaleiros nacionais, oriundas de diversos estados do país como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Uma delas foi a catarinense Fibrafort, que levou para o Cota Mil a sua Focker 388 Gran Turismo, a embarcação mais premiada do mercado brasileiro em 2021, que brilhou nas margens do Lago Paranoá.

De acordo com Maria Luiza Morillo, integrante da equipe de marketing da Fibrafort, a feira nacional foi uma importante oportunidade para a divulgação das embarcações da empresa, além de ter sido útil para o impulsionamento do mercado náutico na capital federal. “Brasília é um mercado que a gente acredita muito e que tem um potencial enorme. Quando falaram que iriam fazer uma feira da Bombarco em Brasília, a gente achou muito interessante. É um mercado que tem muito a ganhar com esse evento”, disse.

A embarcação vale 1 milhão e 500 mil reais, e conta com um design robusto e esportivo, sendo ideal para a navegação tanto em águas doces quanto nos mares salgados. Os que desejam obter a sua lancha para navegar durante os fins de semana no lago, há uma loja revendedora da Fibrafort localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul.