Brasília recebe GP Extreme SESC Triathlon neste domingo (10)

Considerada uma das provas mais desafiadoras da modalidade no país, competição acontece no domingo (10), Pontão do Lago Sul

No próximo domingo (10), o Pontão do Lago Sul recebe a 5ª etapa do GP Extreme SESC Triathlon (GPX). Com percursos de 1.000 metros de natação, 100 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, a prova é considerada uma das mais desafiadoras do Triathlon Endurance nacional. A largada está marcada para às 7h da manhã.

Após quatro anos, o GPX volta a Brasília, cidade de estreia da competição, que ocorreu em 2019 e tornou a capital federal uma vitrine para o esporte no país. Atletas do triatlo internacional estão confirmados.

O diretor regional do SESC, Valcides de Araújo, destaca a importância do apoio à modalidade. “O esporte transforma vidas. E nós acreditamos que o fomento ao triatlo pode identificar e desenvolver talentos esportivos locais, proporcionando oportunidades para jovens atletas se destacarem em nível nacional e internacional”, afirmou.

Entre eles, Leandro Macedo (Nº 1 do Ranking Mundial e Medalha de Ouro nos Jogos Pan Americanos de Mar del Plata (2005) e no Sul-Americano do Rio de Janeiro (2002), João Carlos de Almeida (recordista brasileiro em participações de Ironman) e Kenny Sousa (ícone brasiliense de esportes outdoor).

Na prova, além dos mil metros de natação no Lago Paranoá, os atletas farão quatro voltas de 25 km, em um percurso que vai do Pontão ao Zoológico, e 10 km de corrida pela Estrada Parque Dom Bosco (EPDB). O trajeto completo está disponível na página do evento https://gpextreme.com.br/brasilia.

O triatleta Leandro Macedo, de 55 anos, lembra que, apesar do Rio de Janeiro ser considerado o berço do triatlo no Brasil, a capital trouxe revelou nomes a nível mundial, como Alexandre Manzan, tricampeão pan-americano de Triathlon, campeão sul- americano e campeão mundial de duathlon.

“Brasília tem todas condições favoráveis, tanto para realizar provas internacionais, quanto para treinamento. Tem uma estrutura, então, eu diria que Brasília, até hoje, é uma referência para o Brasil em termos de resultados mundiais”, afirmou o atleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leandro, que não participa de uma competição na capital federal há 15 anos, diz que vai ao GPX com espírito de principiante. “É como se fosse uma novidade para mim. Ficar 15 anos separado de Brasília, onde eu competi muito quando profissional na minha carreira, é resgatar esse espírito de principiante e me divertir de montão”.

Ação social

Para promover o incentivo ao esporte, já pensando nos futuros talentos do triatlo, o Sesc, em parceria com a Confederação Brasileira de Triathlon e a SB5, vai levar 30 crianças do Instituto Scot, instituição que oferece aulas de atletismo a crianças carentes de Ceilândia, para participar de um aquathlon (disputa de natação e corrida) no local do GPX.

GP Extreme

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O GP Extreme tem 5 etapas no Brasil: Penha/SC, São Carlos/SP, Maceió/AL, Brasília/DF e Florianópolis/SC. Segundo Sandro Bernardoni, CEO e criador do evento, “O GP Extreme tem como objetivo oferecer experiências inesquecíveis no triathlon Endurance já que em nossos eventos 98% dos participantes são amadores, então queremos entregar através do desafio das provas do GP Extreme, algo que fique gravado como uma história inesquecível e que possa ser relembrada como a conquista de um desafio. Em 2023, vamos ampliar o alcance e o interesse pelo triathlon no Brasil, além de inspirar pessoas e terem o GP Extreme como mais uma das suas grandes conquistas”, finaliza.

Sendo a 4a etapa do circuito nacional o GP Extreme São Carlos é a prova mais icônica e tradicional de todas do circuito, nela já estiveram presente a maioria de grandes nomes do triathlon nacional, internacional e triatletas olímpicos como: Reinaldo Colucci, Manoel Messias, Luiza Batista e Bia Neres são alguns dos nomes que já fizeram história no GP Extreme.

No domingo, além da prova 1000/100/10, também acontecerá o GP Sprint SESC Brasília com 750m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

SERVIÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: Domingo, 10 de setembro

-GP SPRINT SESC, largada 06h50

-GP EXTREME SESC, largada 07h

Local: Pontão do Lago Sul

Mais informações: http://gpextreme.com.br/