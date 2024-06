Brasília estreia voo ‘low cost’ direto para Santiago, no Chile

Nesta quarta-feira (19), o Governo do Distrito Federal (GDF), a Inframerica e a companhia aérea Sky Airline lançaram, oficialmente, o primeiro voo direto low cost com destino à capital chilena. Os viajantes que partem do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek agora têm uma nova e acessível opção para voar diretamente para Santiago, no Chile.

Os voos da companhia aérea, a primeira de baixo custo da América do Sul, ocorrerão às quartas e sextas-feiras e aos domingos, partindo de Brasília, sempre às 18h40. O trajeto será realizado por meio do moderno Airbus A320neo – aeronave com capacidade para até 186 passageiros. A operação está prevista para durar durante a alta temporada de inverno no país vizinho, entre os meses de junho e setembro.

Presente no voo inaugural, o secretário-executivo de Relações Internacionais do DF, Paulo Cesar Chaves, celebrou mais uma alternativa para os brasilienses que desejam viajar para fora do país. Atualmente, a capital federal possui voos diretos também para destinos Lisboa, em Portugal; Miami e Orlando, nos Estados Unidos; Lima, no Peru; e Buenos Aires, na Argentina.

“Estamos abrindo mais uma frequência internacional aqui em Brasília. Essa tem sido uma pauta do governo: abrir mais voos diretos de Brasília e para cá, proporcionando à população do DF o conforto de sair daqui direto para destinos internacionais sem ter que fazer conexões em outros locais do Brasil. Ao mesmo tempo, trazemos mais turistas para Brasília e levamos nossos turistas para conhecer as culturas de outros países”, afirmou Chaves.

Temporada de inverno

Na ocasião, o secretário ressaltou a importância estratégica do aeroporto de Brasília, já consolidado como importante hub logístico nacional. “Hoje, temos o terceiro melhor aeroporto do Brasil em operação. No ano passado, recebemos mais de 560 mil passageiros internacionais, e o nosso objetivo é justamente ampliar esse número. Por isso, estamos em contato com várias embaixadas de países europeus e africanos para trazer novas linhas diretas e incrementar ainda mais o fluxo de turistas para o DF”, disse.

O voo direto entre as capitais brasileira e chilena permitiu reduzir, de 8h para 5h, a duração da viagem. O vice-presidente da Inframerica, Juan Djedjeian, lembra que, antes, os turistas com interesse em visitar o Chile faziam escalas em Guarulhos, Florianópolis ou demais cidades.

“Esse voo da Sky Airlines ocorrerá três vezes na semana e é ideal para a época, quando começa a temporada de inverno. Estamos muito felizes de poder embarcar nesse voo e a tendência é de que tenhamos ainda mais alternativas de voos diretos em breve”, destacou o representante da operadora aeroportuária.

Segundo o gerente de vendas da companhia aérea, Jaime Fernandez, Brasília é a 9ª capital a ter um voo direto operado pela empresa. “A gente já está voando para Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Guarulhos (SP), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e outros destinos. Isso mostra como o Brasil é um país muito importante na expansão internacional da Sky Airlines e acreditamos ser uma parceria de sucesso”, defendeu.

O aposentado Fernando Cunha aproveitou o voo inaugural para ir a Santiago com a filha

Um dos primeiros passageiros do voo low cost para a capital chilena foi o aposentado Fernando Cunha, 76 anos. Ele comemorou a novidade: “Estou achando simplesmente fantástico poder ir para o Chile com a minha filha, em um voo direto. É, com certeza, mais cômodo, não à toa minha família endossou a viagem”.

Já a advogada Fernanda Lisboa, 28, elogia os preços competitivos ofertados pela empresa. “Estou achando incrível poder sair direto da cidade onde moro para Santiago. Essa novidade traz mais oportunidades para nós brasilienses, de poder viajar para fora de uma maneira mais acessível e dá mais opções para quem deseja tanto um serviço mais personalizado quanto quem busca uma passagem mais em conta”, avaliou.

Economia e conforto

Desde o início do mês, os brasilienses contam com voos diretos para Santiago. A primeira companhia aérea a ofertar essa modalidade foi a Latam, seguida justamente da Sky Airline, estreante no mercado brasiliense com uma proposta de baixo custo e preços altamente competitivos.

Brasília é a única capital brasileira que está conectada com todas as outras capitais do país, capaz de ligar as áreas em um tempo que varia de duas a três horas. Por meio do novo trecho para Santiago, também é possível acessar outros destinos além da América do Sul, como Sydney, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília